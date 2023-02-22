«Беги по радуге, Солнышко»: трагическим известием о смерти малыша из Коми поделился центр спасения медвежат-сирот

Фото: Центр спасения медвежат-сирот

В тверском Центре спасения медвежат-сирот сообщили ужасную новость. Медвежонок из Коми – Солнышко – умер. Специалисты ждут заключения экспертов-ветеринаров диких животных, выявления причины смерти по результатам исследований.

– Нам очень тяжело сообщать вам такую печальную новость, для нас это серьезный удар… Но при работе с детенышами диких животных, особенно в таком малом возрасте, высока вероятность проявления серьезных проблем со здоровьем, возникших, например, из-за переохлаждения в берлоге без медведицы, внешне недиагностируемых травм, полученных медвежонком от медведицы, когда она убегала, врожденных патологий (Солнышко был значительно мельче своих братьев), – написали на странице Центра спасения.

19 февраля специалисты обратили внимание на то, что состояние Солнышка стало ухудшаться, появились одышка и слабость. 20 февраля медвежонок отказался от еды. Специалисты по совету ветеринаров начали проводить интенсивную антибиотикотерапию. Однако и это не помогло, через два часа малышок стал крайне слаб и практически неподвижен.

– В последующие десять часов, по совету ветеринаров, в комнате повысили температуру, продолжали делать инъекции физраствора, глюкозы и витаминов, – рассказали сотрудники центра.

Но все попытки сохранить хрупкую жизнь оказались тщетны, наш маленький царь Пармы скончался...

Напомним, в Коми в лесу во время лесозаготовки шум испугал медведицу, спавшую в своей берлоге. Медведица ушла, покинув трёх своих медвежат. На счастье малышам, бригада рабочих остановилась на перерыв, услышав писк щенят, их незамедлительно отыскали и забрали, ведь без матери их ждала неминуемая смерть. Так, медвежата проделали около 3000 километров пути, и попали в Центр спасения медвежат-сирот.

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