Балетный вечер, поэма хоров и музыкальный микс: что ждёт зрителя на фестивале оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс»

Секреты предстоящего фестиваля раскрыли в Театре оперы и балета Коми. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Театре оперы и балета Республики Коми состоялась пресс-конференция, посвященная ХХХIII международному фестивалю оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс». На этой встрече журналисты смогли узнать побольше о его программе и успели задать свои вопросы спикерам.

Фестиваль будет проходить с 7 по 28 апреля. Его откроет вечер балета «Триумфатор балета. Чайковский». Его дебют состоялся еще на прошлом фестивале. Балетный вечер состоит из фрагментов трех балетов композитора, а именно – «Щелкунчик», «Лебединое озеро» и «Спящая красавица».

– В итоге наш эксперимент очень понравился зрителям, и поэтому формат такого вечера мы провели еще один раз. Сейчас в нем примут участие приглашенные исполнители, среди которых будет заслуженная артистка России Наталья Сомова, – отметил директор Театра оперы и балета Дмитрий Степанов.

Некоторые детали о приглашенных солистах раскрыл главный балетмейстер Театра Андрей Меркурьев:

– В нашем фестивале будут представлены семь театров нашей страны. Имена некоторых артистов еще неизвестны зрителям. К сожалению, не все от нас зависит. Большой театр, к примеру, в апреле сам показывает очень много балетных спектаклей. Но тем не менее, фестиваль не обойдется без него – и в заключительном концерте, и в балете «Русалочка» примут участие его примы-балерины.

9 апреля состоится концерт в честь 150-летия русского композитора Сергея Рахманинова. В нем исполнят симфоническую поэму «Колокола» хор Театра оперы и балета вместе с хором ансамбля песни и танца «Асъя кыа», а также с академическим хором Сыктывкара.

Помимо этого, прозвучит еще концерт для фортепиано с оркестром №2. Солистом станет лауреат международного конкурса Чайковского Алексей Мельников.

В программе фестиваля можно будет увидеть и премьеры 65-го юбилейного театрального сезона. Об одной из них – «Мелодия твоей души» – рассказал главный дирижер театра Роман Денисов.

– Жанр данного шоу является кроссовером. То есть классическую музыку исполнят на современных электронных инструментах и, естественно, наоборот. Тяжелый рок сыграют на классических. Иными словами, это будет некая палитра произведений с разными музыкальными инструментами, – объяснил собеседник.

На вопрос журналистов о выступлении дебютантов в постановках, часть которых премьерные, ответил дирижер Театра Никон Родюков:

– С одной стороны это риск, но, с другой, мы доверяем им, потому что знаем – всем нужно расти и развиваться. Никто из артистов нашего театра не хочет стоять на заднем плане. Все хотят идти только вперед. Поэтому им нужно давать шанс. Для наших артистов такое ответственное мероприятие как «Сыктывкарса тулыс», и первое исполнение конкретных партий станут стимулом роста и ответственностью за свои действия, чтобы ни в коем случае не подвести свой театр.

Завершит фестиваль Гала-концерт, в котором поучаствуют балетные и оперные артисты из театров Москвы и Санкт-Петербурга.

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