Трое победителей конкурса чтецов «Живая классика» из Коми поедут в «Артек»

Это будет невероятно! Фото: Екатерина САВЕНКО

В ближайшее воскресенье, 30 марта, в Коми выберут самых лучших юных чтецов Республики Коми. В Сыктывкаре пройдет региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Конкурс состоится 30 марта в Национальной библиотеке Республики Коми. Старт — в 10.00. Традиционно актёрский талант проверяют подростки 10-17 лет из муниципалитетов Коми, победившие в конкурсе на местных этапах (класс, школа, район, город). Они прочтут со сцены любимые отрывки прозаических произведений.

Оценивать юных чтецов будет компетентное жюри, в состав которого вошли знатоки литературы, актеры, педагоги по сценической речи.

Между тем, отличное знание текста, отработанная дикция — это ещё не всё, что требуется от чтецов. Подростки постараются прожить произведения, чтобы передать смысл и эмоции, которые в них вкладывал автор. У школьников есть только четыре минуты, чтобы запомниться жюри. Лишь трое представят регион на Всероссийском этапе, который пройдет в мае в Международном детском центре «Артек».

Национальная библиотека Коми: г. Сыктывкар, Советская, 13.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поддержим наших номинантов! Коми участвует в федеральном конкурсе «Комсомольской правды»

Проекты Коми края претендуют на победу в уникальной премии «Маршрут построен» (подробности)