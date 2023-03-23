Поддержим наших номинантов! Коми участвует в федеральном конкурсе «Комсомольской правды»

Поможем нашим номинантам получить победу! Фото: Екатерина САВЕНКО

Медиагруппа «Комсомольская правда» проводит конкурс среди лучших практик по созданию, развитию и продвижению проектов в сферах национального туризма и брендинга территорий. Уникальная премия называется «Маршрут построен». Республика Коми участвует сразу в нескольких номинациях. Поддержим наших участников!

Между тем, участие в федеральном конкурсе и получение престижной премии – это не только награда для тех, кто вносит важный вклад в сферу путешествий. Он открывает настоящую Россию – от Калининграда до Чукотки, от мегаполисов до уютных самобытных деревень, от инновационных кластеров до заповедников с первозданной природой.

Точка притяжения

Итак, начнём с номинации «Точка притяжения». Здесь участником от Республики Коми стал заказник «Параськины озера». Несомненно, заказник является востребованным и уникальным местом для туристов, поскольку ещё в прошлом году в заказнике решили добавить арт-объекты и экотропы.

Фото: группа Параськины озера.

Победитель в этой номинации должен отличаться интересным маршрутом и вызывать желание вернуться туда еще раз. Отдать свой голос за «Параськины озера» можно ЗДЕСЬ.

Место силы

В номинации под названием «Место силы» претендует Печоро-Илычский биосферный заповедник. А именно – Столбы выветривания на плато Маньпупунер. Считается, что они обладают мощной энергетикой, и это ощущается, когда путешественники поднимаются к столбам и начинают испытывать невероятно сильные эмоции.

Фото: Алексей Ларионов.

Сам Маньпупунер – впечатляющее и величественное место, созданное самой природой. Кроме того, оно является одним из чудес России, за которое стоит проголосовать ТУТ. Благодаря легендам, окружающим эти столбы выветривания, оно стало местом силы, которое нужно однажды посетить.

Искусство гостеприимства

В номинации «Искусство гостеприимства» представлен известный многим Финно-угорский культурный этнопарк. Учреждение показывает, насколько уютными являются его хостел «Морошка» и гостиница «Финноугория», где номера оформлены в аутентичном стиле.

Фото: архив КП.

Из окон открывается прекрасный вид на Серафимовский женский монастырь и старинное село Ыб, что подтверждается в самой ссылке для голосования ЗДЕСЬ.

Событие года

Кстати, Финно-угорский этнопарк участвует в двух номинациях. Вторая называется «Событие года», где соревнуются между собой самые незабываемые мероприятия. Летом 2022 года в Ыбу прошел 5-ый Международный гастрономический фестиваль финно-угорской кухни «ШаньгаФест», который посетили более 5000 человек, принявших участие в увлекательной программе.

Фото: архив КП.

Стоит отметить, что «ШаньгаФест» является первым гастрономическим фестивалем финно-угорских групп. Это событие может стать ближе к первому месту, если отдать за него голос ТУТ.

Персона года

«Персоной года» есть шансы стать у ижемского путешественника Алексея Ларионова. Его знают по всему миру не только как опытного туриста, но и как яркого инициатора интересных экстремальных маршрутов. Например, он с июня по сентябрь организует пеше-водные туры на аэроглиссере на воздушной подушке, а зимой – поездки на снегоходах на плато Маньпупунер.

Алексей - второй слева на фото. Фото: Екатерина САВЕНКО

Но на этом Алексей не планирует останавливаться: впереди ждут увлекательные приключения и новые открытия! За этого активного и находчивого гида-проводника можно проголосовать ЗДЕСЬ.

Национальное наследие

За победу в номинации «Национальное наследие» борется «Арт-тур «За Кандинским в Коми» из Усть-Куломского района. Речь идёт о русском художнике Василии Кандинском, посетивший в своё время нашу республику. В этой экспедиции он познал себя как творческую личность и в качестве вдохновения стал черпать для своих работ впечатления и образы Коми края.

Кандинский впечатляет. Фото: Анна ИВАНОВА

К примеру, коми прялки с верхневычегодскими росписями вдохновили художника на написание картины «Два овала». В рамках тура организаторы предлагают желающим посетить Ульяновский мужской монастырь и село, сохранивший дух коми быта, Керчомъя. Перейдя по ссылке ТУТ, вы приблизите этот необычный коми тур к победе.

Напомним, поддержать претендентов из Коми можно до 12:00 31 мая. Голосовать можно каждый день, но не больше, чем одного раза в сутки.

Справка КП

В сезон 2022-2023 премия «Маршрут построен» проводится во второй раз. Её номинанты — это люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые делают наши путешествия по родной стране ярче, интереснее и комфортнее. Экспертами премии станут читатели сайта KP.RU и газеты «Комсомольская правда», слушатели Радио «КП». Они будут голосовать за номинантов, а компетентное жюри из представителей туристической отрасли, общественных организаций и деятелей культуры выберет победителей из числа определенных народным голосованием финалистов.