Параськины озёра под Ухтой станут ещё привлекательнее для отдыхающих

Фото: Минприроды Коми

В Коми обустраивают экологические тропы на водном памятнике природы «Параськины озёра».

Таинственная красота Параськиных озёр просто завораживает – сюда съезжаются со всего Ухтинского района местные жители и даже приезжают туристы. Этот настоящий водный памятник природы - редчайший комплекс озёр, представляет собой большие залитые водой карстовые воронки с глубиной некоторых до 30 метров.

В ближайшее время особо охраняемая природная территория станет еще привлекательней для любителей экологического туризма – на ней появятся три экотропы протяженностью в два километра.

Работы по созданию экотроп уже идут полным ходом, и совсем скоро первые туристы уже смогут по ним пройти и заодно отдохнуть на современных скамейках, смотря на арт-объекты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Параськины озера под Ухтой могут стать федеральным заказником

Этот вопрос будет обсуждаться на общественных слушаниях (подробности)