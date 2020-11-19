Фото: Минприроды Коми

Параськины озера под Ухтой могут стать федеральным заказником, этот вопрос будет обсуждаться на общественных слушаниях. Об этом пишет «Комиинформ».

Параськины озера - одно из любимейших мест для отдыха ухтинцев. Местные любят приезжать туда на пикники семьями, оставаться на ночевку с палатками или просто отдохнуть пару часов на берегу.

На общественных слушаниях обсудят вопрос оформления этого места под заказник федерального значения. Ранее документы для оформления уникального природного уголка в республиканский заказник собирались и оформлялись специалистами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми.

После осмотра этих мест представителями минприроды РФ поступило предложение передать Параськины озера в федеральное управление.

Неравнодушных и заинтересованных жителей Ухты приглашают принять участие в обсуждении и задать свои вопросы. Встреча состоится 24 ноября в 17.00 в здании администрации Ухты.