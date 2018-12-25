Топ-10 самых впечатляющих снимков плато Маньпупунер 2018 года

Плато Маньпупунер из года в год притягивает к себе путешественников со всей нашей необъятной родины. Так, в 2018 году столбы выветривания своими глазами увидел блогер "с головой медведя". Эльнар Мансуров снял ролик, в котором рассказал, как лучше всего добраться до восьмого чуда света и запечатлел красоты этого магического места. Отметился Маньпупунер и на российских фестивалях. Фотограф из Татарстана Владимир Кочкин в марте побывал на плато и воспользовласся возможностью снять знаменитые столбы. Фотография попала на ХII международный фестиваль дикой природы The Golden Turtle («Золотая черепаха»). Также снимок опубликовали в выпуске британского журнала Digital Photographer.
В итоге за 12 месяцев мансийские болваны заняли свое прочное место в инстаграмах жителей нашей страны.
Останцы выветривания на хребте Маньпупунер на закате... Вид завораживает, а прогулка между каменными истуканами, которым не одна тысяча лет, вызывает удивительные по силе эмоции, дарует незабываемые впечатления и вдохновляет - @plan_cup_can На языке манси "Маньпупунер" переводится как "Малая Гора Идолов", на языке коми - "Болвано-Из" (Истуканова гора), а среди туристов и геологов останцы зовутся просто "Пупы". Расположен этот геологический памятник на территории Печоро-Илычского заповедника (Республика Коми, Троицко-Печорский район) в самых истоках реки Печоры. Добраться сюда очень непросто... Однако этот труднодоступный район Северного Урала с каждым годом становится все более привлекательный для туристов благодаря @uralnordic Фотография сделана в 2013 году, с тех пор очень много изменилось в заповеднике: благодаря инспекторам и валонтерам появилась дорожка из щебня к останцам, облагорожена тропа к хребту (сделаны настилы, мосты через ручьи), установлены туристические модули (современные балки со спальными местами) и т.д. #маньпупунер #столбывыветривания #коми #северныйурал #заповедник #троицкопечорск #валонтер #институтбиологиикоми #ural #uralinsta #komi #горы #республикакоми #маньпупунёр #экспедиция #горызовут #foto_ural #uraltravel #plan_cup_can #komirepublic #biodiversity #turizm #mountains #нашурал #etonashural #planet_locations
Плато Маньпупунёр, из лыжного похода. Март 2018 #северноесияние #звёзды #северныйурал #мансийскиеболваны #Маньпупунёр #поход #пейзажи #путешествия #космос #панорама #Коми #Ивдель #перевал #туризм #лыжныйпоход #триконя #фотографсрюкзаком #colibritravel #natgeoru #natgeotravel #northenlights #landscape_russia #landscape #ночь #yourshotphotographer #travelphotography #photorussia #natgeorussia #CanonPhoto #CanonRussia
Manpupuner, Russia Стоунхендж? Остров Пасхи? Нет! Это Маньпупунёр, что располагается в Печоро-Илычском заповеднике в республике Коми. Официально признано как одно из чудес России. В год его посещают лишь 1200 человек! Как попасть на Маньпупунер? Проход на территорию федеральных заповедников разрешён только по пропускам, если вы хотите самостоятельно организовать поход, то вам надо писать в заповедник, но стоит понимать, что есть ограничение на число туристов в год. Большую часть квоты по посещению забирают туроператоры, их немало, они делают различного рода походы с гидами. Самый популярный вариант маршрута стартует из Свердловской области (город Ивдель) и проходит через перевал Дятлова. Это история минимум на 14 дней (идти в одну сторону более 100 км). Самый простой способ, как я уже писал, это на вертолете из Пермского Края из поселка Ныроб, с моими знакомыми пермяками @uralnordic - это экономит время и силы, также можно за 7 дней сходить до того же перевала Дятлова. Тем более, что сейчас каждые 15 км ребята устанавливают горные модули, в которых можно бесплатно жить (даже если вы идете в поход сами, а не через них). Это очень крутая идея и напомнило мне систему домиков на Шпицбергене, которые также не запирают, там можно переждать бурю и спрятаться от белых медведей. Здесь также: замков нет, ночует любой желающий, есть печь (для тепла и готовки), дрова, кухонная утварь и даже продукты с аптечкой. Ах да, есть еще вариант поехать волонтером на 2 недели, вам нужно будет помогать смотрителям заповедника (например, готовкой или таскать материалы).
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Какая же удивительная у нас страна! Недавно я посетила ещё одно невероятное место - плато Маньпупунер. Ищите человечка в кадре, чтобы оценить высоту этих столбов. Добраться сюда непросто: 260 км на Газ-66, 240 км на буранах и 90 км на лыжах. Но мы сделали это и оказались первой в этом году группой, кто дошёл туда своим ходом. Восторг!
Благодаря клубу экспедиций Дикий Север @pripolar наконец-то побывала на легендарном плато Маньпупунер и увидела величественные столбы выветривания. Фантастические пейзажи и невероятная северная энергетика. Раньше сюда приходили шаманы манси и совершали обряды. Теперь к каменным великанам стремятся туристы со всего мира! #маньпупунер #северныйурал #дикийсевер
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Встретили четвертую годовщину с Юлей @darknessjuliet на плато Маньпупунер. 220 километров пешком по уральским горам, куча фотографий и впечатлений. А сейчас летим в Чехию делать дела и генерировать красоту для Европы. #ural #manpupuner #урал #маньпупунер #beart
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Волшебное место! Плато #маньпупунер#коми#полярныйурал# Наша #экспедиция#документальноекино #великийсеверныйпуть# с трудом нашла сюда дорогу, настолько сложными были погодные условия на #полярныйурал#перевалдятлова#