Топ-10 самых впечатляющих снимков плато Маньпупунер 2018 года

Manpupuner, Russia Стоунхендж? Остров Пасхи? Нет! Это Маньпупунёр, что располагается в Печоро-Илычском заповеднике в республике Коми. Официально признано как одно из чудес России. В год его посещают лишь 1200 человек! Как попасть на Маньпупунер? Проход на территорию федеральных заповедников разрешён только по пропускам, если вы хотите самостоятельно организовать поход, то вам надо писать в заповедник, но стоит понимать, что есть ограничение на число туристов в год. Большую часть квоты по посещению забирают туроператоры, их немало, они делают различного рода походы с гидами. Самый популярный вариант маршрута стартует из Свердловской области (город Ивдель) и проходит через перевал Дятлова. Это история минимум на 14 дней (идти в одну сторону более 100 км). Самый простой способ, как я уже писал, это на вертолете из Пермского Края из поселка Ныроб, с моими знакомыми пермяками @uralnordic - это экономит время и силы, также можно за 7 дней сходить до того же перевала Дятлова. Тем более, что сейчас каждые 15 км ребята устанавливают горные модули, в которых можно бесплатно жить (даже если вы идете в поход сами, а не через них). Это очень крутая идея и напомнило мне систему домиков на Шпицбергене, которые также не запирают, там можно переждать бурю и спрятаться от белых медведей. Здесь также: замков нет, ночует любой желающий, есть печь (для тепла и готовки), дрова, кухонная утварь и даже продукты с аптечкой. Ах да, есть еще вариант поехать волонтером на 2 недели, вам нужно будет помогать смотрителям заповедника (например, готовкой или таскать материалы). #mishkatravel #russia #коми