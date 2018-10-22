2018-10-22T12:29:25+03:00
Туризм

Блогер «с головой медведя» рассказал о красотах плато Маньпупунер

Эльнар Мансуров вместе с другими российскими блогерами снял фильм о столбах выветривания
Ольга СОЛОВЕЙ
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Этим летом пермяк Эльнар Мансуров, прославившийся как блогер «с головой медведя», посетил одно из чудес света – плато Маньпупунер.Этим летом пермяк Эльнар Мансуров, прославившийся как блогер «с головой медведя», посетил одно из чудес света – плато Маньпупунер.
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Этим летом пермяк Эльнар Мансуров, прославившийся как блогер «с головой медведя», посетил одно из чудес света – плато Маньпупунер. За время поездки он снял фильм, рассказывающий о красотах Коми и соседнего Пермского края.

Эльнар и несколько российских блогеров добрались до столбов выветривания, расположенных в Троицко-Печорском районе, на вертолетах из Пермского края.

Российские блогеры своими глазами увидели одно из красивейших мест нашей страны.

Российские блогеры своими глазами увидели одно из красивейших мест нашей страны.

- Самый лучший способ добраться до Маньпупунер – это на вертолете. Взлетная площадка расположена в поселке Ныроб. Но можно и пешком через перевал Дятлова, - рассказал Эльнар. – Дорога займет у вас шесть-семь дней, это 90 километров. Сейчас через каждые 15 километров установлены мобильные домики. В них есть абсолютно все необходимое и это все бесплатно.

Если идти на Маньпупунер через перевал Дятлова, то через каждые 15 километров модно увидеть такие домики.

Если идти на Маньпупунер через перевал Дятлова, то через каждые 15 километров модно увидеть такие домики.

Участие в походе принял и известный трэвел-блогер Сергей Доль, для которого это была уже третья попытка воочию увидеть знаменитое плато.

- В первый раз мы два дня просидели в Ухте. Ждали погоду, но вертолет за нами так и не прилетел, - вспоминает путешественник. - Еще пробовали добраться зимой через перевал Дятлова. Была жуткая погода, снег, в итоге так и не дохали.

Он также добавил, что Маньпупунер – «самая недооцененная достопримечательность России».

Трэвел-блогер Сергей Доль (справа) попал на плато с третьей попытки.

Трэвел-блогер Сергей Доль (справа) попал на плато с третьей попытки.

- Если я вас спрошу - какая самая «крутая» природная достопримечательность США, то вы скорее всего ответите: «Гранд Каньон». Если прошу про Европу, то, вероятно, вы вспомните «Монблан». Африка - водопад Виктория. Южная Америка - Патагония. Австралия - Большой Барьерный Риф. А какая самая «крутая» природная достопримечательность в России? Предположу, что вы скажете «Байкал» и будете правы. Отчасти. Байкал - велик и красив. Но, Байкал - это озеро. Очень большое, но озеро. А есть ли в нашей стране что-то, на что посмотришь и диву дашься - как это природа такое создала? Как, вообще, у нее это получилось? В нашей стране очень много таких необычных мест, но самая великая и необычная из них, на мой взгляд - это Маньпупунер, - считает Сергей Доль.

После поездки многие блогеры признавались, что не часто путешествуют по России, но красота пермского края, а также столбы выветривания Маньпупунер поразили их своей красотой, и теперь они будут рекомендовать эти места своим друзьям.

Справка «КП в Коми»

Эльнар Мансуров прославился в сети как «путешественник с головой медведя» - во всех своих поездках он делает снимок в маске белого медведя. За одиннадцать лет скитаний по миру пермяк побывал на всех материках, совершил кругосветку, открыл свое агентство, помогающее организовывать поездки, и кафе.

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Маньпупунёр и Пермский край.Ко мне в гости прилетали на 5 дней мои друзья блогеры, мы успели посетить: Маньпупунер (Коми), Ныроб, Чердынь, Усьвинские столбы и сплав по р. Усьва, Каменный город, Губаха, озеро Глубокое и Голубое под Александровском, Хохоловка, Демидково, Пермь. Принимали участие в путешествии: Полина Бржезинская, Александр Лапук, Александр Мазуров, Глеб Вешкин, Илия Воскрсенский, Егор Пигалев и я - Эльнар Мансуров. По уточненным данным уже после поездки: 1) Попасть на Маньпупунёр волонтером, действительно, можно, но это не совсем бесплатно, транспорт необходимо оплатить (стоимость расходов лучше уточнить у заповедника или у туроператора); 2) Мобильные домики для бесплатного проживания на пешем маршруте устанавливались 50 на 50 (часть оплачивал президентский грант) ссылка на туроператора по перелету на Маньпупунёр здесь: http://nordic-ural.ru/ekskursiya-na-manpupuner-1-den если будете в Перми, то пишите мне в директ за советами: https://instagram.com/mishka.travel/ и заходите на завтраки и бранчи в мое кафе: https://www.instagram.com/mishka.food/ Путешествуй с головой!

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