Блогер «с головой медведя» рассказал о красотах плато Маньпупунер

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-22T12:29:25+03:00

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Этим летом пермяк Эльнар Мансуров, прославившийся как блогер «с головой медведя», посетил одно из чудес света – плато Маньпупунер. За время поездки он снял фильм, рассказывающий о красотах Коми и соседнего Пермского края.

Эльнар и несколько российских блогеров добрались до столбов выветривания, расположенных в Троицко-Печорском районе, на вертолетах из Пермского края.

Российские блогеры своими глазами увидели одно из красивейших мест нашей страны.

- Самый лучший способ добраться до Маньпупунер – это на вертолете. Взлетная площадка расположена в поселке Ныроб. Но можно и пешком через перевал Дятлова, - рассказал Эльнар. – Дорога займет у вас шесть-семь дней, это 90 километров. Сейчас через каждые 15 километров установлены мобильные домики. В них есть абсолютно все необходимое и это все бесплатно.

Если идти на Маньпупунер через перевал Дятлова, то через каждые 15 километров модно увидеть такие домики.

Участие в походе принял и известный трэвел-блогер Сергей Доль, для которого это была уже третья попытка воочию увидеть знаменитое плато.

- В первый раз мы два дня просидели в Ухте. Ждали погоду, но вертолет за нами так и не прилетел, - вспоминает путешественник. - Еще пробовали добраться зимой через перевал Дятлова. Была жуткая погода, снег, в итоге так и не дохали.

Он также добавил, что Маньпупунер – «самая недооцененная достопримечательность России».

Трэвел-блогер Сергей Доль (справа) попал на плато с третьей попытки.

- Если я вас спрошу - какая самая «крутая» природная достопримечательность США, то вы скорее всего ответите: «Гранд Каньон». Если прошу про Европу, то, вероятно, вы вспомните «Монблан». Африка - водопад Виктория. Южная Америка - Патагония. Австралия - Большой Барьерный Риф. А какая самая «крутая» природная достопримечательность в России? Предположу, что вы скажете «Байкал» и будете правы. Отчасти. Байкал - велик и красив. Но, Байкал - это озеро. Очень большое, но озеро. А есть ли в нашей стране что-то, на что посмотришь и диву дашься - как это природа такое создала? Как, вообще, у нее это получилось? В нашей стране очень много таких необычных мест, но самая великая и необычная из них, на мой взгляд - это Маньпупунер, - считает Сергей Доль.

После поездки многие блогеры признавались, что не часто путешествуют по России, но красота пермского края, а также столбы выветривания Маньпупунер поразили их своей красотой, и теперь они будут рекомендовать эти места своим друзьям.

Справка «КП в Коми»

Эльнар Мансуров прославился в сети как «путешественник с головой медведя» - во всех своих поездках он делает снимок в маске белого медведя. За одиннадцать лет скитаний по миру пермяк побывал на всех материках, совершил кругосветку, открыл свое агентство, помогающее организовывать поездки, и кафе.

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