Жители Инты смонтировали свой ролик в ответ на оскорбительное видео известного блогера

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-22T14:03:35+03:00

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Жители Инты ответили на оскорбление блогера Василия Смольного. Они смонтировали и выложили в группе "Анонимная Инта" собственный ролик. Видоереплику в адрес блогера, побывавшего в Коми на прошлой неделе, уже посмотрели около 10 тысяч человек.

Ролик появился в Сети 20 августа. Он смонтирован из оригинального видео Василия Смольного, на котором он посылает жителей Инты куда подальше, а также нескольких известных видеомемом. При этом в самих мемах также звучат нецензурные выражения.

Однако в заключение 35-секундного ролика неизвестный автор подводит резюме своему посланию. На заставке появляется надпись: "Приехав в гости, веди себя достойно. Оскорбить жителей города - много ума не надо..." Заметим, что ролик интинцев, не менее хамский, чем у оскорбившего их блогера Смольного, появился уже когда блогер принес им публичные извинения.

Напомним, автор проекта #Бешенаясушка опубликовал в Instagram сторис, в котором специально неправильно произнес название города «Инта», поставив ударение на первый слог. Он также отметил, что будет говорить так, как ему нравится, а те, кто с ним не согласен, могут идти куда подальше. Такое поведение не оставила без внимания мэр города Лариса Титовец и потребовала блогера публично извиниться перед 26-тысячами жителей Инты. Пост-раскаяние от блогера с почти миллионной аудиторий не оставил себя долго ждать.

- Уважаемые жители города Инта, - написал в своем Instagram Василий Смольный. - Хочу принести вам свои публичные извинения за невольно допущенные мной оскорбление ваших чувств. По тому, как быстро местные СМИ разнесли новость о моём неуместным высказывании в одном из своих сториз, я делаю вывод о том, что моя фраза действительно обидела многих жителей Инты. В связи с чем я посчитал необходимым извиниться перед всеми интинцами также публично, как и нанес это оскорбление.

Опубликовать видеоответ интинцев мы не имеем возможности, поскольку он содержит нецензурную лексику. Но уже около 10 тысяч пользователей просмотрели здесь этот ролик, и продолжают делиться своим мнением о хамском поведении популярного блогера.