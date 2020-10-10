«Бог Чудов найден! В. Кандинский». Национальный музей Коми приглашает на выставку

Фото: museumkomi.ru

Выставка-инсталляция «Бог Чудов найден! В. Кандинский» из собрания Национального музея РК организована как дополнительная экспозиция к выставочному проекту Государственного Русского музея «Василий Кандинский и Россия» и посвящена встрече Кандинского с культурой коми-зырян.

Василий Кандинский в 1889 году совершил поездку по Вологодской губернии. На выставке представлены фрагменты из дорожного дневника В. Кандинского, фотографии коми-зырян, сделанные в начале ХХ в. исследователем Сергеем Сергелем, предметы народной культуры вычегодских коми конца XIX в., фильм «Путешествие Кандинского к «Вратам смерти».

Особого внимания заслуживают расписные предметы из с.Керчомья. Ряд предметов перекликается с зарисовками, сделанными Кандинским в своём дневнике. Для воссоздания погружения студента-исследователя в неведомый ему язык на выставке звучит «Плач вдовицы» — старинная коми песня, записанная в с.Керчомья.

Через двадцать лет, вспоминая свое вологодское путешествие, Кандинский размышлял: «То, что я ехал совсем один, давало мне неизмеримую возможность беспрепятственно углубляться в окружающее и в самого себя». Встреча с миром неизвестным, таинственным, колдовским придала Кандинскому смелость видеть мир по-новому, дала силы для творческих поисков.

Выставочный проект реализован в рамках программы празднования 100-летия Республики Коми.

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