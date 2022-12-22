«Даже если спасу одного – всё не зря»: депутат Госсовета Коми Владимир Косов рассказал о поездке в Ровеньки

25 лет Владимир Алексеевич возглавлял урологическое отделение республиканской больницы. Фото: личный архив.

Совсем недавно вернулся из города Ровеньки Луганской области зампредседателя Госсовета Коми и Заслуженный врач России Владимир Косов. Депутат оказывал медицинскую помощь горожанам и военным. Как встретили медика жители подшефного города и с какими трудностями пришлось столкнуться, Владимир Алексеевич рассказал «Комсомолке».

– Владимир Алексеевич, расскажите, пожалуйста, почему вы решили поехать в Ровеньки?

– Я – врач, был им, есть и буду. И прекрасно понимаю, что медпомощь необходимо оказывать своевременно. Именно для того, чтобы узнать состояние медицинской поддержки жителей, я поехал в свой отпуск в Ровеньки. До этого я был в Мариуполе и столкнулся с тем, что люди по полгода не получают помощи. Это ужасно… Больницы и здания от бомбардировок разрушены, медики уехали. Помощь бедствующим оказывают в основном приезжие врачи. Если экстренно не сделать операцию нуждающемуся, то человек может умереть. А мой посыл такой: даже если я спасу одного человека, то это будет важно, нужно, я не зря поехал. На месте меня встретили, быстро ввели в курс дела и, буквально с первого дня, я и мой товарищ-уролог начали принимать пациентов.

Хирург от Бога. Именно так Косова называют десятки тысяч прооперированных им пациентов по всей стране, многие из которых до сих пор присылают по праздникам сообщения с искренними пожеланиями доброго здоровья.

– А как вы добирались до Ровенек? Всё-таки неблизко.

– Добираться до Ровенек, конечно, было непросто, город находится далеко отсюда. Одолел четыре вида транспорта, включая ноги, и я – на месте. Сначала летел на самолёте, затем пересел на поезд, потом еще ехал на двух автобусах. В Ровеньках присоединился к команде врачей из Коми, которые приехали раньше.

– Поехать в Ровеньки была ваша инициатива?

– Да, моя, от отпуска оставалось 12 дней, и я поехал. Согласовал с Главой Коми свой план помощи Ровенькам. Конечно, Владимир Викторович дал добро. Жители были бесконечно благодарны нам за оказанную помощь.

В Ровеньках Косову удалось оказать помощь порядка 80 пациентам.

– Эта была ваша первая поездка в Луганскую народную республику?

– ЛНР я, действительно, посетил впервые. До этого я ездил в город ДНР Мариуполь. От поездки в Ровеньки у меня осталось много впечатлений. Я понял, что моя помощь как врача будет необходима.

Свой отпуск Владимир Алексеевич провёл в Ровеньках.

– Какую ещё помощь оказывает Коми жителям Ровенек?

– Во-первых, мы помогаем медицинскими кадрами. Во-вторых, материальная помощь. Коми поставляет в Ровеньки дорогостоящую аппаратуру, которая сейчас находится в стадии установки. Кроме медпомощи, республика привозит строительные материалы, гуманитарный груз, одежду, книги. Всё это делают неравнодушные жители нашего региона, «Единая Россия». Работу координирует Глава Коми.

В подшефных Республике Коми Ровеньках в Луганской народной республике продолжаются масштабные работы по восстановлению объектов инфраструктуры. Одним из самых приятных и значимых подарков стал ремонт в ровеньковской школе №9 им. Л.Г. Шевцовой.

– Есть результат?

– Об итогах говорить рано. К примеру, уже отмечал, что в городе установлено медицинское оборудование, оно сейчас в процессе наладки. Инфраструктура восстанавливается. Несмотря на все трудности, Ровеньки – хороший и вполне жизнеспособный город.

– Владимир Алексеевич, что успели сделать за время поездки?

– В городской больнице встретился со своими коллегами. Проводил прием и осмотр пациентов, среди них было несколько человек, которые нуждались в экстренной операции. В Ровеньках мне удалось оказать помощь около 80 пациентам. Мои коллеги-онкологи, которые прибыли в город раньше меня почти на месяц, успели принять несколько сотен человек.

В ЛНР Косова встретили, быстро ввели в курс дела и, буквально с первого дня, врач начал принимать пациентов.

– Удалось ли пообщаться с местными жителями?

– Работники больницы попросили, чтобы я, по мере возможности, приезжал в Ровеньки. С пациентами и их родственниками я тоже успел пообщаться. Нашей республике они выражают благодарность за то, что ее жители приезжают и помогают. Благодарят Главу Коми Владимира Викторовича Уйба за организацию такой помощи.

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