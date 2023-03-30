«Интересненько очень!»: уроженка Коми Оксана Самойлова отреагировала на переписку Джигана с некой девушкой в Сети

Фото с личной страницы Оксаны Самойловой в соцсетях

Уроженка Ухты, известная фотомодель Оксана Самойлова засняла и выложила сторис, где она едет на машине и слушает радио, в котором говорят про их семью. По нему объявили, что новость о переписке Джигана с непонятной неизвестной девушкой оказалась фейком.

«Еду, радио слушаю. Интересненько очень!»: написала Оксана.

На моменте, когда ведущая сказала, что Джиган любит свою семью, а скрины сообщений, где он предлагает фанатке сходить на пробежку – фотошоп, Оксана неоднозначно усмехнулась и покачала головой: мол, рассказывайте мне тут.

Напомним, недавно кто-то якобы слил переписку Джигана с дамой, где он приглашал её на пробежку утром. Позже эта информация была опровергнута представителями певца.

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