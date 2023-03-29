Фото из личного архива Юлии Ступак

В новом сезоне олимпийская чемпионка по лыжным гонками из Коми Юлия Ступак будет тренироваться у другого специалиста. Об этом в социальных сетях сообщила сама спортсменка.

– Со следующего сезона я буду тренироваться в составе группы Егора Сорина. Огромное спасибо Юрию Викторовичу Бородавко за понимание и поддержку, – отметила Ступак.

Чемпионка призвала молодых спортсменов следовать за своей мечтой, не опасаясь того, что будет в будущем, и не думая, допустят ли их на различные международные соревнования.

– Делайте свое дело хорошо и со страстью. Весь фокус внимания внутрь себя, – написала лыжница.

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