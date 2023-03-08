Спортсменка из Коми претендует на звание самой привлекательной в России

Фото из личного архива Юлии Ступак

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из Коми Юлия Ступак участвует в голосовании за самую красивую спортсменку страны. Его запустило агентство РИА Новости Спорт.

В голосовании участвуют 25 спортсменок. Одна из них – Ступак. Пока первое место занимает фигуристка Анна Щербакова. За нее проголосовали 7920 человек. На данный момент Ступак заняла 21-место. Она набрала 529 голосов. Голосование будет продолжаться до полудня 21 марта.

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