Юлия Ступак из Коми выиграла снегоход на «Лыжне России»

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Известная уроженка Коми Юлия Ступак выиграла снегоход в Нижнем Тагиле. Спортсменка принимала участие в гонке «Лыжня России». Победителем также стал Евгений Белов.

Ступак преодолела дистанцию в пять километров за 13 минут и 27 секунд. Белов прошел 10 километров за 24 минуты и 20 секунд.

Кроме профессиональных действующих спортсменов на старт выходили также чиновники, ветераны спорта, чемпионы Олимпийских игр.

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