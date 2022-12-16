Сильные порывы ветра до 17 м/с и метели пообещали в Коми

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Синоптики ЦГМС рассказали о прогнозе погоды в Коми. По предоставленным данным, 16 декабря будут метели, гололед с изморозью и порывистый ветер до 17 м/с.

В Усинском районе пообещали сильное гололедно-изморозевое отложение. Ветер ожидается юго-западный 6-11 м/с с порывами до 14 м/с, которые на севере будут усиливаться до 15-17 м/с. Температура ночью -9...-14, днем -6...-11°С.

В Сыктывкаре 16 декабря пройдет небольшой снег. Ветер от 6 до 11 м/с. Температура ночью -10...-12, днем -6...-8°С.

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