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Здоровье30 марта 2023 8:47

Показатель смертности от коронавируса в Коми вновь вырос

Это первая смерть за последние 10 дней
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми увеличилось число жертв коронавируса. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба России.

Согласно обновленным цифрам, в Коми жертвами ковида официально признаны 3 269 человек. За сутки показатель летальности вырос на один новый случай.

Суточный прирост зараженных составил 78 фактов заболевания. За все время было диагностировано 197 428 случаев, 193 366 из которых закончились выздоровлением пациентов (+98).

Госпитализация потребовалась еще 15 инфицированным. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

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