Новые правила: материнский капитал в 2023 году

Фото: пресс-служба СФР Коми

В Республиканской общественной приемной Главы региона прошла прямая линия на тему «Материнский капитал: новое в 2023 году». Об изменениях, связанных с программой маткапитала, рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Республике Коми Антон Хозяинов.

Представитель отделения озвучил новые размеры материнского капитала в 2023 году. После индексации с 1 февраля они составили: на первого ребенка – 586,9 тысяч рублей, на второго ребенка – 775,6 тысяч рублей.

Основные новшества связаны с осуществлением ежемесячных выплат из материнского капитала. Так, начиная с 2023 года, выплата может быть назначена на любого ребенка в семье в возрасте до 3 лет или на нескольких детей этого возраста. Важное условие: на этого ребенка семья не получает выплаты от 0 до 3 лет на первого, третьего и последующего ребенка. При этом допускается одновременное получение ежемесячной выплаты из материнского капитала и единого пособия на одного и того же ребенка. Напомним, ранее выплата из маткапитала назначалась только на второго ребенка.

Кроме того, теперь при определении права на выплату учитываются величины прожиточного минимума (ПМ) на душу населения, установленные для северной и южной природно-климатических зон Республики Коми. До 2023 года учитывалась величина прожиточного минимума на душу населения в целом по региону. Для назначения выплаты в 2023 году среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину ПМ на душу населения. В южной зоне двойной размер прожиточного минимума сейчас составляет 32830 рублей, в северной - 40618 рублей. Деление региона на климатические зоны учитывается и при установлении размера выплаты. Так для семей, проживающих в южной зоне региона, он составит 16383 рубля, для проживающих в северной зоне – 20816 рублей.

- Еще одно нововведение касается порядка выплаты. Ежемесячная выплата из материнского капитала будет осуществляться в текущем месяце за предыдущий. Ранее средства перечислялись «месяц в месяц», - уточнил Антон Хозяинов. - Однако на сегодняшний день действует переходный период, в соответствии с которым выплата осуществляется в прежние сроки. Так, выплату за апрель жители Республики Коми получат 14 апреля. Далее средства будут осуществляться по новым правилам в единый день перечисления – 5 числа, т.е. выплата за май – 5 июня, выплата за июнь – 5 июля.

Способы подачи заявления на ежемесячные выплаты из маткапитала и сроки его рассмотрения остались прежними: заявление можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ. Срок для вынесения решения – не более 20 рабочих дней. Первая выплата перечисляется в течение 5 рабочих дней после одобрения.

Перечень направлений использования материнского капитала тоже не изменился. Помимо получения ежемесячных выплат средства можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, реабилитацию ребенка с инвалидностью.

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