«Мамочка моя любимая»: в Коми вдали от родного дома трагически погибла 37-летняя мать

Фото из личного архива Елены Б.

В Коми трагически оборвалась жизнь 37-летней Елены Б. из Печоры. Женщина умерла в сотнях километров от дома. О смерти молодой жительницы Коми сообщили ее близкие.

Столь раняя смерть стала ударом для семьи Елены. Дочь Полина до сих пор не может поверить, что ее мамы нет и обращается к ней в социальных сетях.

— Мамочка моя любимая… Я не верю, что такое случилось, — пишет Полина.

Ее чувства и горе разделяют все, кто знал Елену. По их словам, она была жизнерадостной и яркой женщиной, а раняя смерть просто не укладывается в голове, признаются близкие.

— Вот и уехала ты на Ярегу, как мы без тебя, даже не представляю. Родные, крепитесь,будет дальше всё тяжелее и тяжелее, друзья рядом. Плачу, рыдаю, Леночка, милая, — не может сдержать слез Юлия.

Похоронили Елену накануне, 16 декабря. До своего 38-летия она не дожила всего две недели.

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