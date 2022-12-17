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Происшествия17 декабря 2022 9:00

«Это страшно»: трагическая гибель настигла жителя Коми в его день рождения

Близкие лишь задаются вопросом, почему так произошло
Источник:kp.ru
Фото из личного архива Сергея К.

Фото из личного архива Сергея К.

В Коми скоропостижно скончался житель Печоры Сергея К. Мужчина умер в свой день рождения, 16 декабря. О смерти печорца сообщили его близкие в социальных сетях.

Родные не раскрывают причин гибели мужчины, лишь коротко написали, что его сердце перестало биться.

Скорая смерть Сергея стала шоком для всех, кто его знал. В Сети под новостью о кончине мужчины десятки вопросительных комментариев с недоумением: «Как же так?».

— Сережка, как же так? Такой молодой, добрый, хороший парень был. Вообще не верится. Сил твоим родным пережить это. Очень страшно, — написала знакомая семьи Мария.

Похоронят Сергея в родном городе. О дате похорон близкие сообщат позже.

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