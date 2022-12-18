За сутки 48 жителей Коми заболели коронавирусом

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По предоставленным данным, в Коми 18 декабря за сутки выявили 48 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии известно о 192 117 перенесших COVID-19.

На портале стопкоронавирус.рф уточнили, что в больницы региона госпитализированы три человека, 22 считаются выздоровевшими. Всего заболевание победили 188 033 человека.

Число умерших за последние 24 часа не изменилось и составляет 3 248 человек.

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