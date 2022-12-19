«Позор такому юмористу»: после выступления Кулакова в Воркуте разгорелся скандал

Фото: скриншот видео Кулакова

Стендап-комик Леонид Кулаков извинился перед жителями Воркуты за свое выступление, в котором он рассказал, что город построен арестантами. Артист заявил, что с уважением относится к населению, и его высказывания не несли никакой негативной окраски.

Во время своего стендапа Куланов рассказывал, что за двое суток нахождения в городе он не пообщался ни с кем, кто бы не сидел.

– 10-15 лет стабильно, они туда, как на перепрофилирование уходят. Для них колония – это «Профи.ру», – заявил комик.

Жители Воркуты не оценили такой юмор, раскритиковав его выступление.

– Позор такому юмористу! Воркута была, есть и будет лучшим городом на земле! А люди в Воркуте – это особая, каста. Вежливые, культурные, отзывчивые, образованные, интеллигентные, улыбающиеся, счастливые, – написали обиженные местные жители.

– Когда ущербное чувство юмора, а шутить как-то надо, то в ход идут такие тупые шутейки про национальности и места, – возмутились воркутинцы.

В ответ на это Кулаков извинился, записав соответствующее видеообращение. В нем он заявил, что восхищается жителями Воркуты и в своем выступлении пытался подчеркнуть, что они, несмотря на суровые условия, никогда не жалуются, помогают городу.

– Приношу свои извинения. Прекрасный город, прекрасные жители, в прекрасной республике. Я, как комик, официально заявляю, что уважительно отношусь к людям и к городу. Надеюсь, с вами еще увидеться, – подытожил Куланов.

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