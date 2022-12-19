«Учтём мнение всех»: в Эжве прошла встреча главы региона с жителями по мусорному вопросу

Фото автора.

Вчера, 18 декабря, во Дворце культуры «Бумажник» в Эжве состоялась встреча Главы Республики Коми Владимира Уйба с жителями по вопросу строительства мусоросортировочного комплекса. Место строительства пересмотрят. Общественные слушания дважды окончились отрицательной оценкой.

На встрече Глава региона обрадовал жителей тем, что место под сортировку мусора будет пересмотрено, так как общественные слушания вновь дали негативную оценку строительства комплекса в Эжве. Поручение о подборе нового места будет дано уже сегодня, 19 декабря. Присутствующие поддержали это решение аплодисментами.

– Никто сейчас не скажет, где будет площадка. Позиция властей такова, что мусор сортировать надо. Процедура по решению проблемы начата заново, мы учтем мнение жителей, – сказал на встрече Уйба.

Фото автора.

Сейчас реализация проекта в Эжве приостановлена.

Напомним, 9 декабря в Общественной палате республики прошла пресс-конференция, посвященная вопросам мусорной реформы и обращения с ТКО. На ПК было сказано, что основными «поставщиками» мусора в РК сейчас являются два города – Сыктывкар и Ухта, поэтому в одном из них, а именно в Сыктывкаре (в Эжвинском районе), решено открыть сортировочный комплекс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К 2024 году в Эжвинском районе Сыктывкара планируют построить современный мусоросортировочный комплекс мощностью 95 тысяч тонн отходов в год

Вчера, 9 декабря, в столице Коми прошла пресс-конференция, посвящённая вопросам мусорной реформы и обращения с ТКО. Представители уполномоченных региональных ведомств отвечали на вопросы журналистов об особенностях проведения реформы в республике (подробности)