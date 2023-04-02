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Общество2 апреля 2023 8:45

Жители поселка в Коми выступили против смены главного врача поликлиники

Сначала высказались местные, а потом и врачи
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители поселка Ярега выступили с несогласием против решения минздрава Коми по смене главного врача поликлиники. По словам выступающих, бывший врач Светлана Мясникова прекрасно справлялась со своими обязанностями. Заявление появились в социальных сетях.

– Как понять, что наш главный врач не соответствует современным требованием. Наша поликлиника давно не работала в полном объёме, как сейчас. У Светланы Леонидовна всё только начиналось, коллектив сплотился как никогда, – обратились медики.

Ранее в минздраве комментировали, что не планируют никакой реорганизации, а изменение нужно для «повышения доступности и эффективности медицинской помощи». В частности, в задачи нового главного врача войдет усиление работы по ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, онкозаболеваний, проведению профосмотров, диспансеризации и вакцинации.

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