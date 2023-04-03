Готовить речников в Коми будут в Печорском промышленно-экономическом техникуме

Фото: архив Печорского училища.

Дальнейшую судьбу Печорского речного училища (ПРУ) обсудили 31 марта на заседании Президиума Государственного Совета Республики Коми. Напомним, в конце 2022 года руководство Госуниверситета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, филиалом которого являлось печорское учебное заведение, сообщило о его закрытии по экономическим причинам.

Новые направления

К решению вопроса подключились депутаты Госсовета Коми и спикер парламента Сергей Усачёв.

– Печора – одна из самых больших рек в Европе и оставлять её без специалистов нельзя. Речное училище – единственное подобное учебное заведение в республике, и подготовку специалистов для речного флота необходимо сохранить. Тем более что потребность в кадрах есть – на предприятиях республики открыто более 60 вакансий. Многие работодатели готовы сами участвовать в подготовке студентов, принимать их на практику и затем трудоустраивать, – подчеркнул на обсуждении председатель Комитета Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению, депутат по Печорскому избирательному округу Илья Семяшкин.

Фото: Госсовет Коми.

Как рассказала депутатам министр образования и науки Коми Наталья Якимова, рисков и проблем в связи с ликвидацией Печорского речного училища нет. Региональным минобразования разработана дорожная карта мероприятий по заявленной теме. Вместо ПРУ обучать студентов будет Печорский промышленно-экономический техникум. На эти цели из

республиканского бюджета уже выделено 66 млн рублей. Уже решены многие вопросы, связанные с лицензированием, материально-технической базой, обеспокоенностью студентов и родителей. Завершаются ремонтные работы в здании техникума и общежитиях (уже полностью готовы 7 классов), разработаны новые учебные программы, а на вопросы родителей и студентов отвечает компетентный специалист.

Фото: Госсовет Коми.

Печорский техникум уже подал документы на лицензирование таких новых направлений, как «судовождение», «эксплуатация судовых энергетических установок», «эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Кстати, количество бюджетных мест по всем

направлениям обучения в техникуме будет увеличено в 2023-2024 учебном году, включая и эти новые направления.

В обычном режиме

Решается и кадровый вопрос. Ожидается, что большинство педагогов дадут согласие на работу в новом учебном заведении в сентябре. Преподавать в техникуме уже согласилось 3 человека из 10.

До конца учебного года ПРУ продолжит работу в обычном режиме. В июне 2023 года 50 студентов получат дипломы, а остальные 75 человек смогут выбрать что делать дальше: перевестись в другие филиалы Университета морского и речного флота в Великом Устюге, Котласе и Петрозаводске или продолжить обучение в Печорском промышленно-экономическом техникуме.

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