Речное училище продолжит работу в составе Печорского промэкономтехникума

Фото: архив ПРУ.

Печорское речное училище, единственное учреждение в Коми, выпускающее речников, продолжит работать в штатном режиме до конца учебного 2022/2023 года. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Как подчеркнул руководитель региона, выпускники сдадут экзамены и получат дипломы.

– Новый учебный год продолжится в составе Печорского промэкономтехникума. Все направления подготовки будут сохранены, а маттехбаза обновится, – пообещал глава. – Все вопросы по сохранению училища и его финансированию республика берёт на себя. Делаем всё необходимое для того, чтобы наши ребята обучались в родной республике.

Напомним, в Коми хотят закрыть ПРУ, являющееся филиалом Госуниверситета морского и речного флота им. Макарова. Учредитель посчитал экономически нецелесообразным дальнейшее существование ссуза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здравствуйте. Мой сын учится в этом училище. Если его закроют, многие ребята останутся без образования». Соцсети в Коми захлестнули волны отчаяния и негодования — в Печоре хотят закрыть единственное в Коми речное училище

Курсанты Печорского речного училища создали петицию с требованием не закрывать любимое учреждение (подробности)