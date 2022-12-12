Выкинут за борт: в Печоре планируют закрыть единственное в Коми речное училище

Несколько десятков лет Печорское речное училище выпускает востребованных и грамотных ребят. Фото из архива ПРУ.

«Здравствуйте. Мой сын учится в этом училище. Если его закроют, многие ребята останутся без образования». Соцсети в Коми захлестнули волны отчаяния и негодования. Дело в том, что появилась информация о закрытии единственного в республике речного училища. В ситуации разбиралась «Комсомолка».

Палочка-выручалочка

История республики неразрывно связана с историей развития Печорского речного училища. Уже более 80 лет суз занимается подготовкой и выпуском грамотных и востребованных специалистов. Сегодня любимое печорцами училище оказалось под угрозой ликвидации. Новость о возможном закрытии со скоростью ветра разлетелась по просторам Интернета.

Сегодня в Печорском училище обучаются 134 студента, работают порядка 40 преподавателей, которым просто некуда будет пойти, если суза не станет. Кроме того, на базе старейшего училища раз в пять лет проходит обязательную переподготовку плавательский командный состав судов Печорского бассейна. Жители города, студенты и родители в соцсетях обратились к властям с просьбой изменить решение о закрытии учреждения.

Печорское речное училище сегодня. Фото: Игорь Дементьев.

– Просим всех неравнодушных граждан поддержать нас, у нас замечательный педагогический состав. И нельзя допустить закрытия, потому что это единственное речное училище в республике, которое готовит специалистов речной области, – записали видеообращение курсанты.

Проблема заключается ещё в том, что не у всех родителей есть возможность обучать своих детей в другом городе. А здесь молодые люди получают трёхразовое питание и бесплатное проживание в благоустроенном общежитии.

Курсанты тогда...

– Речное училище – палочка-выручалочка для малоимущих семей. Печора не должна лишиться порой единственной возможности для образования для детей сельской местности, – говорят местные жители.

... и сейчас! Орлы! Фото из архивов ПРУ.

Студенты также организовали подписание петиции против закрытия училища на сайте change.org. Сейчас виртуальный документ подписали 635 человек, и эта цифра неуклонно растёт.

Коми против

На крик души печорцев сразу же отреагировали власти региона. В пресс-службе правительства отметили, что также относятся к идее ликвидации организации отрицательно.

– Дорогие курсанты, понимаем ваши переживания по закрытию училища, – передаётся в сообщении.

Власти подчёркивают, что речное училище является филиалом Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, который и принимает решения о его деятельности. В правительстве региона, тем не менее, озабочены закрытием и отправили учредителю официальное письмо с отрицательной позицией.

– Мы обозначили его значимость для региона, предложили пересмотреть вопрос и сохранить учебное заведение как единственное не имеющее аналогов в республике, – заключили представители властей. «КП-Коми» будет следить за развитием событий.

МЕЖДУ ТЕМ

Напомним, это уже не первая попытка закрытия учебного заведения. В 2016 году университет-учредитель, филиалом которого являлось речное училище, заявил о его ликвидации. Тогда за училище вступился член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор на федеральном уровне. Защиты хватило на шесть лет...

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