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НовостиОбщество11 декабря 2022 12:30

Печорскому речному училищу грозит закрытие

Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители Печоры в социальных сетях обратились к властям с просьбой изменить решение о закрытии Печорского речного училища. Родители курсантов отмечают, что это старейшее и единственное образовательное учреждение в Коми, которое готовит специалистов речной области.

– Мы курсанты Печорского речного училища просим всех неравнодушных граждан поддержать нас, потому что училище хотят закрыть. У нас замечательный педагогический состав и нельзя допустить его закрытия, потому что это единственное речное училище в республике, – отмечается в сообщении.

Обратившиеся отметили, что не у всех родителей есть возможность отправлять на обучение детей в другой город.

– Это училище – палочка-выручалочка для малоимущих семей. Печора не должна лишиться порой единственной возможности для образования для детей сельской местности, – пишут местные жители.

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