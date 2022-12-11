Власти Коми прокомментировали возможное закрытие Печорского речного училища

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Власти Коми отреагировали на сообщение местных жителей о том, что в республике могут закрыть единственное речное училище. Родители курсантов учебного учреждения в Печоре отмечали, что для многих сельских жителей — это единственная возможность дать детям образование. В пресс-службе правительства отметили, что также относятся к идее ликвидации организации отрицательно.

– О ситуации знаем и понимаем ваши переживания по закрытию училища, – передается в сообщении.

В ответе властей подчеркивается, что речное училище является филиалом федерального вуза, который принимает решения о его деятельности. В правительстве региона, тем не менее, также озабочены закрытием и отправили учредителю официальное письмо с отрицательной позицией.

– Кроме того, обозначили его значимость для региона, предложили пересмотреть вопрос и сохранить учебное заведение как единственное не имеющее аналогов в республике, – заключили представители властей.

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