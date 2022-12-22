«Есть своя стратегия»: сразу три жителя Коми проснулись миллионерами, вытянув счастливый билет

Новоиспеченные миллионеры рассказали, на что потратили выигрыш в лотерею

Миллионеров в Коми стало больше. Сразу три счастливчика - волонтер, инженер и предприниматель - стали обладателями крупного выигрыша в лотерею. Жители республики вытянули свой билет удачи и улучшили свою жизнь.

Они рассказали, как им удалось победить и на что потратят свои миллионы.

Волонтер Екатерина Ивановская верит в теорию добрых дел и что в жизни все возвращается бумерангом. Билет из новогоднего тиража «Русского лото» принес ей один миллион рублей.

Изначально победительница хотела вложить призовые средства в ремонт квартиры, но спустя время ее решение изменилось. Девушка избавилась от кредитов и отправилась в путешествие с семьей, сообщается в пресс-релизе «Столото» — официального распространителя всероссийских государственных лотерей.

— Мы провели незабываемый отпуск. Побывали в Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурге. Эти воспоминания будут греть душу всю жизнь, — сказала она.

Инженер Сергей Байгулов до заветного праздничного розыгрыша решил любыми способами стать лотерейным миллионером. Мужчина заранее приобретал билеты в разных регионах страны. Благодаря настойчивости Сергей выиграл один миллион.

— К моменту получения выигрыша, у меня как раз достроилась квартира. На выигрыш купил парковочное место, — рассказал Сергей. — Сейчас продолжаю участвовать в лотерее, используя свою стратегию.

Сергею Логинову посчастливилось дважды выиграть по-крупному. Первый раз — автомобиль, а спустя год в новогоднем тираже — один миллион рублей. Выигранные средства Сергей вложил под проценты в банк.

— Пока деньги копятся на счету, я ищу подходящее жилье. Хочу пробрести дом в Крыму, — рассказал житель Коми. — Жизнь после победы не изменилась, но я считаю, что у меня есть все шансы выиграть и в третий раз!

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