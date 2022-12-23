«Ответственность перед людьми и всей республикой»: спикер Госсовета Коми Сергей Усачёв подвёл итоги уходящего года

Председатель Госсовета Коми Сергей Усачёв.

Председатель Государственного Совета Коми Сергей Усачёв на последнем в этом году заседании регионального парламента подвел итоги работы за 2022 год. По информации спикера, за этот период депутаты приняли 133 закона и 84 постановления.

Сотни километров дорог, новые школы и больницы

– Этот год нас всех испытывал на прочность. И пока некоторые пытались использовать сложившуюся ситуацию ради своей популярности, Госсовет работал, понимая высочайшую степень ответственности перед людьми и всей республикой. Работа строилась в единой команде с главой региона и Правительством Коми. Только так, и никак иначе, можно говорить о будущем. Будущем, за которое наша молодёжь, новые поколения скажут нам спасибо, – подчеркнул Сергей Усачёв.

Говоря о положительных итогах года, председатель Госсовета обозначил открытие школы на 400 мест в Помоздино, скором завершении строительства учебного заведения в Объячево, детского сада в местечке Кочпон-Чит. Новую школу на 825 мест ждут в Емвале, а также в Усть-Ижме и Ижме. Ведется строительство республиканской инфекционной больницы, активно строится хирургический корпус в Усть-Цильме. В Сыктывкаре и Сысольском районе возведены новые корпуса интернатного типа для инвалидов и престарелых. Отремонтировано порядка 100 километров региональных и 109 километров местных дорог, в том числе проходящих по школьных маршрутам.

Меры поддержки многодетных семей и выплаты ветеранам

Кроме того, по мнению спикера, республика поддерживает тех, кому сейчас не легко. Обеспечено расселение более четырех тысяч граждан из аварийного жилищного фонда, а более двадцати дети-сирот смогли приобрести себе квартиры, благодаря жилищному сертификату. Установлены новые меры поддержки для многодетных семей по приобретению автомобиля и строительства жилья, единовременные выплаты ветеранам боевым действий, а также людям, ухаживающими за инвалидами и пожилыми людьми. Увеличена стоимость школьного питания для детей из семей, признанных малоимущими, а также размер выплат для газификации жилья в отношении льготных категорий граждан.

– Безусловно, стоит отметить нашу совместную работу с главой и Правительством по централизации закупок лекарств в регионе, по примеру других субъектов Российской Федерации. Определив единого поставщика «Государственные аптеки Республики Коми», нам удалось решить многолетнюю проблему по отсроченным рецептам. Только в прошлом году их было более 30 000, сегодня – лишь 114, по которым просто отсутствуют соответствующие препараты в России, – заявил выступающий.

Закон о статусе столицы Коми и справедливость в налогообложении

Чтобы поддержать бизнес, сохранены пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения, продлены «налоговые каникулы» для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Дважды проиндексированы расходы на оплату труда работникам бюджетной сферы. На последнем заседании освобождены от уплаты налога на имущество за 2022 год экспортеры продукции деревообработки. Отдельные меры поддержки ввели для мобилизованных и членов из семей.

В этом году принят закон о статусе столицы, введен институт наказов избирателей для решения проблем на местах, а также восстановлена справедливость в отношении ветеранов Великой Отечественной войны на федеральном уровне. Парламентариям удалось добиться устранения бюрократической процедуры, связанной с налогообложением.

Спикер поблагодарил депутатский корпус, членов Правительства Коми за работу и неравнодушие к проблемам республики и ее жителей.

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