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Политика5 апреля 2023 7:20

«Прости меня, Кара!»: Джиган просит прощения у фотомодели Оксаны Самойловой за переписку с фанаткой

Музыкант «на чиле, на расслабоне» хочет вернуть доверие уроженки Коми Оксаны Самойловой и постит фотографии детей и счастливых дней пары
Нина ЮШКОВА
Нина ЮШКОВА
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В своих соцсетях фотомодель Оксана Самойлова и музыкант «на чиле, на расслабоне» Джиган продолжают свою семейную драму. Ходят разговоры, что супруги пока не живут вместе, но рэпер пытается её вернуть, а по выходным проводит время с детьми. Недавно Оксана ухмыльнулась на диктора радио, когда та сообщила, что в семье у многодетной семьи всё хорошо. «Мол, мне можете не заливать»: словно транслировала Оксана. Напомним, мы ранее писали, что фотомодель якобы спалила переписку мужа с фанаткой, но потом менеджеры Джигана сообщили, что информация фейковая.

Недавно Джиган и вовсе опубликовал на своей странице фото счастливого дня пары. На фотографии годовалой давности стоит счастливая Оксана на крыше высотки на фоне «Москва-сити». Мужчина подписал фото: «Прости меня, Кара!». Так Джиган обратился с семейным прозвищем к любимой.

Пока Оксана Самойлова не комментирует пост, но продолжает быть его подписчиком и лайкает фотографии.

Подписчики не очень верят в скандал пары, считают, что это очередной разогрев альбома певца или курса Оксаны Самойловой. А мы следим за новостями дальше.

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