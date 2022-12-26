Калитки с черникой: готовим вкусную выпечку Русского Севера на праздничный стол

Калитки – старинная выпечка в виде открытых пирожков, наиболее характерная для Севера России.
Фото: Нина ЮШКОВА
Калитки – старинная выпечка в виде открытых пирожков, наиболее характерная для Севера России. Раньше они были в каждодневном меню простого народа, пеклись из ржаной муки. Основными видами начинки у коми были ячневая каша или картофельное пюре. По праздникам начинку делали ароматно-насыщенной: запекали рыбу или яйца в смеси с кашей. Или же сладкой: яблоки, творог, ягоды. В этот раз мы подарим рецепт калиток с черникой.
Рецепт шанег из черники
Ингредиенты
Ингредиенты доступны каждому!
Фото: Нина ЮШКОВА
для теста:
150 гр ржаной муки 100 гр пшеничной муки 1 некрупное яйцо 90 мл молока 30 гр растопленного сливочного масла 1 ч. ложка сахара щепотка соды щепотка соли
Тесто на молоке – очень вкусное!
Фото: Нина ЮШКОВА
для начинки:
свежая сухая черника
1 столовая ложка крахмала (если ягоды очень сочные или слишком водянистые)
1 столовая ложка сахарной пудры
Подойдёт для выпечки даже замороженная черника.
Фото: Нина ЮШКОВА
ШАГ 1:
Просеянную муку разделить на две части. В одну часть добавить щепотку соды, хорошо перемешать и отставить. Вторую часть высыпать на рабочую поверхность. В центре сделать углубление, куда влить молоко, растопленное сливочное масло, яйцо, добавить сахар и соль. Замесить тесто.
Шаг 1.
Фото: Нина ЮШКОВА
ШАГ 2:
Добавляя оставшуюся муку с содой, хорошо вымесить крутое тесто. Тесто оставить отдохнуть в течение 20-30 минут.
Шаг 2.
ШАГ 3:
Тем временем разогреть духовку до 200-220 °C. Смазать противни. Тесто скатать в жгут и разрезать на равные части. Каждую часть раскатать в круглую или овальную лепёшку, в середину положить ягоды и аккуратно защипать края.
Шаг 3.
Фото: Нина ЮШКОВА
ШАГ 4:
Выпекать 10-15 минут или до готовности. Готовые калитки должны посохнуть и слегка зарумяниться. Чтобы размягчить корочку теста, ещё горячие калитки смазать растопленным сливочным маслом или смесью масла со сметаной.
Шаг 4.
Фото: Нина ЮШКОВА
Приятного аппетита!
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