Калитки с черникой: готовим вкусную выпечку Русского Севера на праздничный стол

Калитки – старинная выпечка в виде открытых пирожков, наиболее характерная для Севера России. Фото: Нина ЮШКОВА

Калитки – старинная выпечка в виде открытых пирожков, наиболее характерная для Севера России. Раньше они были в каждодневном меню простого народа, пеклись из ржаной муки. Основными видами начинки у коми были ячневая каша или картофельное пюре. По праздникам начинку делали ароматно-насыщенной: запекали рыбу или яйца в смеси с кашей. Или же сладкой: яблоки, творог, ягоды. В этот раз мы подарим рецепт калиток с черникой.

Рецепт шанег из черники

Ингредиенты

Ингредиенты доступны каждому! Фото: Нина ЮШКОВА

для теста:

150 гр ржаной муки 100 гр пшеничной муки 1 некрупное яйцо 90 мл молока 30 гр растопленного сливочного масла 1 ч. ложка сахара щепотка соды щепотка соли

Тесто на молоке – очень вкусное! Фото: Нина ЮШКОВА

для начинки:

свежая сухая черника

1 столовая ложка крахмала (если ягоды очень сочные или слишком водянистые)

1 столовая ложка сахарной пудры

Подойдёт для выпечки даже замороженная черника. Фото: Нина ЮШКОВА

ШАГ 1:

Просеянную муку разделить на две части. В одну часть добавить щепотку соды, хорошо перемешать и отставить. Вторую часть высыпать на рабочую поверхность. В центре сделать углубление, куда влить молоко, растопленное сливочное масло, яйцо, добавить сахар и соль. Замесить тесто.

Шаг 1. Фото: Нина ЮШКОВА

ШАГ 2:

Добавляя оставшуюся муку с содой, хорошо вымесить крутое тесто. Тесто оставить отдохнуть в течение 20-30 минут.

Шаг 2.

ШАГ 3:

Тем временем разогреть духовку до 200-220 °C. Смазать противни. Тесто скатать в жгут и разрезать на равные части. Каждую часть раскатать в круглую или овальную лепёшку, в середину положить ягоды и аккуратно защипать края.

Шаг 3. Фото: Нина ЮШКОВА

ШАГ 4:

Выпекать 10-15 минут или до готовности. Готовые калитки должны посохнуть и слегка зарумяниться. Чтобы размягчить корочку теста, ещё горячие калитки смазать растопленным сливочным маслом или смесью масла со сметаной.

Шаг 4. Фото: Нина ЮШКОВА

Приятного аппетита!

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