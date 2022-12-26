О вечных ценностях: какие отечественные киноленты рекомендуют парламентарии Коми для просмотра в новогодние выходные

«Свой среди чужих, чужой среди своих» – один из самых любимых фильмов россиян и жителей Коми. Скрин видео.
28 декабря весь мир будет отмечать День кино. Отечественное или зарубежное, на языке оригинала или с субтитрами, комедия или же триллер – на самом деле неважно. Главное, чтобы фильм цеплял за душу и оставлял глубокое впечатление после просмотра. В преддверии праздника мы узнали у депутатов регионального парламента, какие они предпочитают киноленты и что порекомендуют посмотреть читателям «КП-Коми» в длинные новогодние выходные.
С особым трепетом
Как вы помните, первый киносеанс синематографа братьев Люмьер прошёл в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов 28 декабря 1895 года. Именно эта дата и стала днём празднования Международного дня кино. Приятно, что наши респонденты в списке самых предпочитаемых кинолент назвали преимущественно отечественные фильмы.
Заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева к качественному кинематографу относится с особым трепетом. Любимые фильмы депутата – «Полёты во сне и наяву» и «Влюблён по собственному желанию» с Олегом Янковским.
Валентина Жиделева.
– Они, мне кажется, в связке и для моего поколения в 80-е были очень актуальны, – объясняет свои предпочтения Валентина Васильевна. – Потому что это кино о смысле жизни, вечных ценностях, поиске себя. Просто, душевно и трогательно, без нравоучений и давления.
Самые любимые актёры нашей собеседницы: Александр Абдулов, Владимир Высоцкий, Марлон Брандо, Алла Демидова, Вячеслав Тихонов.
«Александра, Александра!» Согласитесь, вы тоже напели эти строки, посмотрев на это фото.
– Обязательны к просмотру великолепные «17 мгновений весны», «Война и Мир», «Крестный отец», – рекомендует парламентарий. – В наше непростое время просто нужно посмотреть или открыть заново фильмы «Молодая гвардия», «Отец солдата», «Летят журавли», «Москва слезам не верит». А ещё – сказки и мультфильмы, проиллюстрированные нашим земляком, художником Василием Игнатовым.
«Просто жить»
В топ любимых киноартистов вице-спикера Сергея Артеева входят великие российские актёры: Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Константин Хабенский. Киноленты, которые парламентарий советует посмотреть в ближайшие дни, любимы многими россиянами. Это, к примеру, фильм о силе офицерского слова, человеческой воле и мужской дружбе «Свой среди чужих, чужой среди своих», киноклассика на все времена о военной разведке и шпионских играх «В августе 1944-го», а также драма «Адмирал» – о героизме и воинском долге, исполненном с честью и достоинством.
Сергей Артеев.
– В советских фильмах герои часто не играют, они просто живут, – рассуждает Сергей Артеев. – Поэтому обязателен традиционный новогодний кинороман об искренних чувствах и красивой любви «Ирония судьбы, или с лёгким паром».
Историю любви Жени и Нади знает наизусть, пожалуй, каждый россиянин. Скрин видео.
Топ фильмов, который жителям Коми стоит посмотреть в новогодние праздники, по мнению нашего респондента, следующий:
1. Комедия «Ёлки» (фильм, «пропитанный» российским юмором без остановки).
2. Мюзикл «Величайший шоумен» (красочная фильм-сказка о «закулисье» шоу-бизнеса и сферы развлечений).
3. Драма «Тренер» (о падениях и спортивных достижениях, успехе, который ждёт только тех, кто «пашет» и вкладывает все свои возможности).
4. Комедия «Бриллиантовая рука» (без комментариев: фейерверк крылатых фраз, ярких перевоплощений и доброго юмора).
По Станиславскому
Депутат Андрей Климушев киноманом себя не считает. Однако список любимых кинолент на все времена есть и у него.
Андрей Климушев.
– Сейчас, ощущая праздничный ажиотаж, в памяти всплывает новогодняя кинокомедия «Чародеи». Почему? – задаётся вопросом народный избранник. – В этом фильме собрался отличный актёрский состав советского периода. Умение играть по Станиславскому, так чтобы игра, мимика актера воспринимались как естественные, настоящие, заставляющие испытывать зрителям задуманные режиссером эмоции. В этой кинокомедии – море позитива, новогоднее волшебство и вера в свои силы, а также желание бороться за своё счастье.
«И уносят меня три белых коня!» Да, и мы снова поём. Скрин видео.
Любимыми актёрами Андрей Климушев называет Михаила Боярского, Александра Абдулова, Николая Караченцова, Сергея Безрукова, Евгения Миронова, Владимира Машкова. Депутат не обошёл вниманием и прекрасную половину человечества, самыми яркими и красивыми депутат назвал кинодив советского периода: Ирину Алфёрову и Наталью Варлей. Но отметил и актрис сегодняшнего дня: Викторию Исакову и Юлию Пересильд.
В топе-5 лучших кинокартин у парламентария традиционно как и у коллег – отечественная классика: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Старший сын», «Собачье сердце», «Доживём до понедельника», «Они сражались за Родину».
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