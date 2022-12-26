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Общество26 декабря 2022 16:00

О вечных ценностях: какие отечественные киноленты рекомендуют парламентарии Коми для просмотра в новогодние выходные

Депутаты Госсовета Коми поделились топ-5 любимых фильмов в преддверии Дня кино
Екатерина САВЕНКО
Екатерина САВЕНКО
«Свой среди чужих, чужой среди своих» – один из самых любимых фильмов россиян и жителей Коми. Скрин видео.

«Свой среди чужих, чужой среди своих» – один из самых любимых фильмов россиян и жителей Коми. Скрин видео.

28 декабря весь мир будет отмечать День кино. Отечественное или зарубежное, на языке оригинала или с субтитрами, комедия или же триллер – на самом деле неважно. Главное, чтобы фильм цеплял за душу и оставлял глубокое впечатление после просмотра. В преддверии праздника мы узнали у депутатов регионального парламента, какие они предпочитают киноленты и что порекомендуют посмотреть читателям «КП-Коми» в длинные новогодние выходные.

С особым трепетом

Как вы помните, первый киносеанс синематографа братьев Люмьер прошёл в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов 28 декабря 1895 года. Именно эта дата и стала днём празднования Международного дня кино. Приятно, что наши респонденты в списке самых предпочитаемых кинолент назвали преимущественно отечественные фильмы.

Заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева к качественному кинематографу относится с особым трепетом. Любимые фильмы депутата – «Полёты во сне и наяву» и «Влюблён по собственному желанию» с Олегом Янковским.

Валентина Жиделева.

Валентина Жиделева.

– Они, мне кажется, в связке и для моего поколения в 80-е были очень актуальны, – объясняет свои предпочтения Валентина Васильевна. – Потому что это кино о смысле жизни, вечных ценностях, поиске себя. Просто, душевно и трогательно, без нравоучений и давления.

Самые любимые актёры нашей собеседницы: Александр Абдулов, Владимир Высоцкий, Марлон Брандо, Алла Демидова, Вячеслав Тихонов.

«Александра, Александра!» Согласитесь, вы тоже напели эти строки, посмотрев на это фото.

«Александра, Александра!» Согласитесь, вы тоже напели эти строки, посмотрев на это фото.

– Обязательны к просмотру великолепные «17 мгновений весны», «Война и Мир», «Крестный отец», – рекомендует парламентарий. – В наше непростое время просто нужно посмотреть или открыть заново фильмы «Молодая гвардия», «Отец солдата», «Летят журавли», «Москва слезам не верит». А ещё – сказки и мультфильмы, проиллюстрированные нашим земляком, художником Василием Игнатовым.

«Просто жить»

В топ любимых киноартистов вице-спикера Сергея Артеева входят великие российские актёры: Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Константин Хабенский. Киноленты, которые парламентарий советует посмотреть в ближайшие дни, любимы многими россиянами. Это, к примеру, фильм о силе офицерского слова, человеческой воле и мужской дружбе «Свой среди чужих, чужой среди своих», киноклассика на все времена о военной разведке и шпионских играх «В августе 1944-го», а также драма «Адмирал» – о героизме и воинском долге, исполненном с честью и достоинством.

Сергей Артеев.

Сергей Артеев.

– В советских фильмах герои часто не играют, они просто живут, – рассуждает Сергей Артеев. – Поэтому обязателен традиционный новогодний кинороман об искренних чувствах и красивой любви «Ирония судьбы, или с лёгким паром».

Историю любви Жени и Нади знает наизусть, пожалуй, каждый россиянин. Скрин видео.

Историю любви Жени и Нади знает наизусть, пожалуй, каждый россиянин. Скрин видео.

Топ фильмов, который жителям Коми стоит посмотреть в новогодние праздники, по мнению нашего респондента, следующий:

1. Комедия «Ёлки» (фильм, «пропитанный» российским юмором без остановки).

2. Мюзикл «Величайший шоумен» (красочная фильм-сказка о «закулисье» шоу-бизнеса и сферы развлечений).

3. Драма «Тренер» (о падениях и спортивных достижениях, успехе, который ждёт только тех, кто «пашет» и вкладывает все свои возможности).

4. Комедия «Бриллиантовая рука» (без комментариев: фейерверк крылатых фраз, ярких перевоплощений и доброго юмора).

По Станиславскому

Депутат Андрей Климушев киноманом себя не считает. Однако список любимых кинолент на все времена есть и у него.

Андрей Климушев.

Андрей Климушев.

– Сейчас, ощущая праздничный ажиотаж, в памяти всплывает новогодняя кинокомедия «Чародеи». Почему? – задаётся вопросом народный избранник. – В этом фильме собрался отличный актёрский состав советского периода. Умение играть по Станиславскому, так чтобы игра, мимика актера воспринимались как естественные, настоящие, заставляющие испытывать зрителям задуманные режиссером эмоции. В этой кинокомедии – море позитива, новогоднее волшебство и вера в свои силы, а также желание бороться за своё счастье.

«И уносят меня три белых коня!» Да, и мы снова поём. Скрин видео.

«И уносят меня три белых коня!» Да, и мы снова поём. Скрин видео.

Любимыми актёрами Андрей Климушев называет Михаила Боярского, Александра Абдулова, Николая Караченцова, Сергея Безрукова, Евгения Миронова, Владимира Машкова. Депутат не обошёл вниманием и прекрасную половину человечества, самыми яркими и красивыми депутат назвал кинодив советского периода: Ирину Алфёрову и Наталью Варлей. Но отметил и актрис сегодняшнего дня: Викторию Исакову и Юлию Пересильд.

В топе-5 лучших кинокартин у парламентария традиционно как и у коллег – отечественная классика: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Старший сын», «Собачье сердце», «Доживём до понедельника», «Они сражались за Родину».

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