О вечных ценностях: какие отечественные киноленты рекомендуют парламентарии Коми для просмотра в новогодние выходные

«Свой среди чужих, чужой среди своих» – один из самых любимых фильмов россиян и жителей Коми. Скрин видео.

28 декабря весь мир будет отмечать День кино. Отечественное или зарубежное, на языке оригинала или с субтитрами, комедия или же триллер – на самом деле неважно. Главное, чтобы фильм цеплял за душу и оставлял глубокое впечатление после просмотра. В преддверии праздника мы узнали у депутатов регионального парламента, какие они предпочитают киноленты и что порекомендуют посмотреть читателям «КП-Коми» в длинные новогодние выходные.

С особым трепетом

Как вы помните, первый киносеанс синематографа братьев Люмьер прошёл в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов 28 декабря 1895 года. Именно эта дата и стала днём празднования Международного дня кино. Приятно, что наши респонденты в списке самых предпочитаемых кинолент назвали преимущественно отечественные фильмы.

Заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева к качественному кинематографу относится с особым трепетом. Любимые фильмы депутата – «Полёты во сне и наяву» и «Влюблён по собственному желанию» с Олегом Янковским.

Валентина Жиделева.

– Они, мне кажется, в связке и для моего поколения в 80-е были очень актуальны, – объясняет свои предпочтения Валентина Васильевна. – Потому что это кино о смысле жизни, вечных ценностях, поиске себя. Просто, душевно и трогательно, без нравоучений и давления.

Самые любимые актёры нашей собеседницы: Александр Абдулов, Владимир Высоцкий, Марлон Брандо, Алла Демидова, Вячеслав Тихонов.

«Александра, Александра!» Согласитесь, вы тоже напели эти строки, посмотрев на это фото.

– Обязательны к просмотру великолепные «17 мгновений весны», «Война и Мир», «Крестный отец», – рекомендует парламентарий. – В наше непростое время просто нужно посмотреть или открыть заново фильмы «Молодая гвардия», «Отец солдата», «Летят журавли», «Москва слезам не верит». А ещё – сказки и мультфильмы, проиллюстрированные нашим земляком, художником Василием Игнатовым.

«Просто жить»

В топ любимых киноартистов вице-спикера Сергея Артеева входят великие российские актёры: Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Константин Хабенский. Киноленты, которые парламентарий советует посмотреть в ближайшие дни, любимы многими россиянами. Это, к примеру, фильм о силе офицерского слова, человеческой воле и мужской дружбе «Свой среди чужих, чужой среди своих», киноклассика на все времена о военной разведке и шпионских играх «В августе 1944-го», а также драма «Адмирал» – о героизме и воинском долге, исполненном с честью и достоинством.

Сергей Артеев.

– В советских фильмах герои часто не играют, они просто живут, – рассуждает Сергей Артеев. – Поэтому обязателен традиционный новогодний кинороман об искренних чувствах и красивой любви «Ирония судьбы, или с лёгким паром».

Историю любви Жени и Нади знает наизусть, пожалуй, каждый россиянин. Скрин видео.

Топ фильмов, который жителям Коми стоит посмотреть в новогодние праздники, по мнению нашего респондента, следующий:

1. Комедия «Ёлки» (фильм, «пропитанный» российским юмором без остановки).

2. Мюзикл «Величайший шоумен» (красочная фильм-сказка о «закулисье» шоу-бизнеса и сферы развлечений).

3. Драма «Тренер» (о падениях и спортивных достижениях, успехе, который ждёт только тех, кто «пашет» и вкладывает все свои возможности).

4. Комедия «Бриллиантовая рука» (без комментариев: фейерверк крылатых фраз, ярких перевоплощений и доброго юмора).

По Станиславскому

Депутат Андрей Климушев киноманом себя не считает. Однако список любимых кинолент на все времена есть и у него.

Андрей Климушев.

– Сейчас, ощущая праздничный ажиотаж, в памяти всплывает новогодняя кинокомедия «Чародеи». Почему? – задаётся вопросом народный избранник. – В этом фильме собрался отличный актёрский состав советского периода. Умение играть по Станиславскому, так чтобы игра, мимика актера воспринимались как естественные, настоящие, заставляющие испытывать зрителям задуманные режиссером эмоции. В этой кинокомедии – море позитива, новогоднее волшебство и вера в свои силы, а также желание бороться за своё счастье.

«И уносят меня три белых коня!» Да, и мы снова поём. Скрин видео.

Любимыми актёрами Андрей Климушев называет Михаила Боярского, Александра Абдулова, Николая Караченцова, Сергея Безрукова, Евгения Миронова, Владимира Машкова. Депутат не обошёл вниманием и прекрасную половину человечества, самыми яркими и красивыми депутат назвал кинодив советского периода: Ирину Алфёрову и Наталью Варлей. Но отметил и актрис сегодняшнего дня: Викторию Исакову и Юлию Пересильд.

В топе-5 лучших кинокартин у парламентария традиционно как и у коллег – отечественная классика: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Старший сын», «Собачье сердце», «Доживём до понедельника», «Они сражались за Родину».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Книги, сладости-игрушки и советы родителей: депутаты Коми назвали самые дорогие подарки на Новый год

Самые запоминающиеся новогодние презенты парламентарии Коми получали в детстве (подробности)