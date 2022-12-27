«Он стал кисточкой в руках Бога»: семейные фотографии тракториста из глубинки Коми стали национальным достоянием

Фото Николая Микляева в культурном пространстве «Револьт-Центра». Фото: Нина ЮШКОВА

В Сыктывкаре проходит выставка фоторабот тракториста из глубинки под названием «ПАПА». Проект подготовили в культурном пространстве «Револьт-Центра», куратором выставки стал столичный фотограф Кирилл Шучалин, дизайнером – Виктория Лихачёва.

Напомним, «Комсомольская правда – Коми» в августе этого года открыла миру уникального фотографа из северной глубинки – посёлка Приуральского Троицко-Печорского района Коми – Николая Микляева.

Куратор выставки Кирилл Шучалин и дизайнер выставки Виктория Лихачёва. Фото: Нина ЮШКОВА

В удалённое от городской суеты место молодой Николай Микляев приехал из Ленинграда. Столичного парня бесконечно впечатлила сельская жизнь, он смотрел на неё другими глазами, не как местные – он повсюду видел невероятную художественную красоту.

Фото Николая Микляева в культурном пространстве «Револьт-Центра». Фото: Нина ЮШКОВА

23 декабря в культурном пространстве «Револьт-Центр» презентовали выставку работ фотохудожника под названием «ПАПА» – удивительную фотоисторию семьи и дома Николая Микляева.

Фото Николая Микляева в культурном пространстве «Револьт-Центра». Фото: Нина ЮШКОВА

Композиция выставки продумана до мелочей – посетитель полностью погружается в семейный фотоальбом Микляевых и их сельскую жизнь конца 70-х начала 80-х годов. Фотографии различных размеров размещены в зале – какие-то занимают половину стены, некоторые снимки размещены на больших двухсторонних планшетах, либо на вращающихся маленьких, на деревянных столах под стеклом расположены оригинальные фото, в красивых папках остальные фотографии, которые тоже могут достать и посмотреть гости.

В зале находится деревянная лодка, окрашенная в синий цвет, – это лодка деда куратора проекта, привезена из деревни Седкыркещ. И это очень символично, ведь для жителей поселка Приуральский лодка – это кормилица и главный транспорт в период, когда Илыч освобождается из ледовых оков. Фоном звучат воспоминания дочери Екатерины об отце.

Фото Николая Микляева в культурном пространстве «Револьт-Центра». Фото: Нина ЮШКОВА

Воспоминания об отце

Нельзя было заходить без спроса

– В комнату, где отец проявлял фотографии, нельзя было заходить без его спроса и трогать что-то без его позволения тоже запрещалось. Зато сколько было эмоций, когда он подключал нас к процессу – ожидание, интрига. А сколько было радости, когда на белой бумаге «проявлялась» я, мама, папа или сестры. Отец очень серьёзно подходил к этому процессу, всю субботу проводил в своей комнате, выбирал хорошие снимки, сминал и выкидывал неудачные по его мнению. Мама поддерживала папу в его хобби, несмотря на то, что порой на это увлечение уходила вся зарплата, – рассказывает Екатерина.

Фото Николая Микляева в культурном пространстве «Револьт-Центра». Фото: Нина ЮШКОВА

Нет ничего лучше Севера

– Он набрался опыта, экспериментировал со светом. Говорил Алёне – маленькой модели, как встать, куда повернуть голову, чтобы снимок вышел хорошим. Санкт-Петербург девочек впечатлил, двое сейчас там и живут. Отец мечтал переехать всей семьёй в Северную столицу, но жена была против. Со временем и отец перехотел переезжать, говорил, что нет ничего лучше Севера. Девочки не смогли их уговорить переехать к ним, – делится дочь фотографа.

Фото Николая Микляева в культурном пространстве «Револьт-Центра». Фото: Нина ЮШКОВА

Мы не готовы были так рано его потерять

– На природу мы выбирались очень часто... Запекали на углях картошку, пили чай с термоса или морс. Не было сладостей и шашлыков, но было так хорошо, тепло и душевно. Отец – искренний, честный, добрый, он сдружил нас настолько, что мы и сейчас не можем и минуты не думать друг о друге. Мы с сестрами и с мамой созваниваемся по десять раз в день, пишем друг другу. Была раньше традиция, что утро дня рождения каждой из нас начиналось со звонка папы, сейчас, когда его не стало, в душе рухнула былая незыблемая опора. Мы не готовы были так рано его потерять.

Отзывы первых посетителей

– Выставка восхитительная, интересная судьба. Глядя на галерею, понимаешь, насколько же мудро выражение «на всё в мире воля Божья». Если бы Николай Микляев не остался бы в коми поселке, не было бы этих замечательных работ… Может бы он и не отснял в Ленинграде такую замечательную серию, может всё пошло бы по-другому, но всё случилось так, как должно было произойти. Он стал кисточкой в руках Бога, и как прекрасно нарисована его жизнь, так честно и красиво. Очень хорошо, что фотографии попали в руки Кириллу Шучалину, у него талант в подборе фоторабот и создании фотовыставок. Каждый снимок стоит на своём месте, мы окунаемся в атмосферу жизни этого края, этой семьи, читаем образ Николая, – поделился своими впечатлениями фотограф Сергей Зиновьев.

Сергей Зиновьев. Фото: Нина ЮШКОВА

– Мой друг Сергей Зиновьев редко хвалит фотоработы, он очень серьёзно подходит к этому искусству, но тут он подошёл ко мне и сказал: «Восхитительно»! И я с ним полностью согласен. Особо хочу отметить куратора выставки Кирилла Шучалина, посмотрите, как он сделал всё грамотно и профессионально. Он чувствует человека, он чувствует посыл фотографий, видит то, как нужно подобрать фотографии, чтобы посетителям проект запал в душу. Кирилл создавал выставку и по моим фотографиям, я сам не верил, что из них можно отобрать что-то, а когда зашёл в зал, не поверил своим глазам, – отметил достижения куратора выставки фотограф Марк Оникул.

Марк Оникул. Фото: Нина ЮШКОВА

– Я пришёл на эту выставку, чтобы увидеть в ней своё детство… Как правило, все эмоции появляются уже после просмотра сюжетов, когда обо всём подумаешь и переосмыслишь. Организаторам выставки удалось сделать всё красиво и качественно, – рассказал «Комсомолке» фотограф Григорий Пиль.

Познакомиться с семейным фотоархивом можно в течение двух месяцев, цена входного билета – 150 рублей.

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