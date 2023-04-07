Стало известно, как будут праздновать Пасху в Сыктывкаре

Автор фотографии: Фролов Михаил
В Сыктывкаре опубликована праздничная программа, посвященная Пасхе. В этом году Светлое Христово Воскресенье выпадает на 16 апреля.
В столице Коми будут организованы крестные ходы, праздничный концерт, спектакли, игры для детей.
Далее мы публикуем всю программу, которая ожидает сыктывкарцев:
08:00-19:00 – освящение пасок, куличей и яиц (храмы приходов и монастырей Сыктывкарской Епархии);
09:00-16:00 – торговая ярмарка (площадь перед Свято-Стефановским Кафедральным собором);
Крестные ходы до Свято-Стефановского Кафедрального собора:
– 10:20 – от Свято-Троицкого храма м. Давпон;
– 11:00 – от Свято-Вознесенского храма;
– 11:00 – от Покровского храма м. Орбита;
11:55-12:30 – вступление Крестного хода на Предсоборную площадь. Пасхальный молебен архиерейским чином. Поздравление архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима (Свято-Стефановский Кафедральный собор);
12:30-13:30 – праздничный пасхальный концерт в рамках XXV Пасхального фестиваля «Пасха Господня» (зал звонницы Свято-Стефановского Кафедрального собора);
12:30-14:30 – детская игровая программа (Территория Свято-Стефановского Кафедрального собора);
14:00 – пасхальный спектакль по сказке «Принцесса на горошине» (зал звонницы Свято- Стефановского Кафедрального собора);
17:00 – вечернее пасхальное богослужение (Свято-Стефановский Кафедральный собор, храмы приходов и монастырей Сыктывкарской Епархии).
В связи с проведением праздничных мероприятий в ночь с 15 на 16 апреля будет ограничено движение транспорта в районе Предсоборной площади (по улицам Ленина и Свободы).
Кроме этого, в ночь с 15 на 16 апреля будет организована ночная работа городского маршрута №46 Давпон – Автостанция – Давпон:
Остановка «Давпон»: 23.03; 00:03; 01:03; 02:03; 03:03.
Остановка «Автостанция»: 23:27; 00:27; 01:27; 02:27; 03:27.
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