В Коми по делу о грабеже в республиканском офисе КПРФ арестован Илья Болобан

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В Сыктывкаре арестовали Илью Болобана, члена регионального отделения КПРФ. Мужчину обвиняют в грабеже.

По версии следствия, 27 марта Болобан избил журналистку, которая пришла в отделение, и украл у нее телефон, стоимость которого оценивается в 59 тысяч рублей. После этого сыктывкарец попытался выехать за пределы города.

- При избрании меры пресечения судом учтено, что телефон потерпевшей до настоящего времени не обнаружен, а вызванный по повестке для допроса в качестве свидетеля очевидец рассматриваемых событий выехал за пределы Сыктывкара, что свидетельствует о возможности выполнения Болобаном действий, направленных на согласование позиции по делу с иными подлежащими допросу лицами, а также на сокрытие следов расследуемого преступления, уничтожение доказательств, что воспрепятствует расследованию дела. Постановлением суда Болобан заключен под стражу по пятое июня 2023 года, - рассказали в пресс-службе суда.

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