В Коми подтверждены еще две смерти от коронавируса

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В Коми суточный прирост зараженных ковидом стал меньше 20. Согласно последним оперативным данным, в республике было диагностировано 192 365 фактов заболевания, 19 из которых были подтверждены за минувшие сутки.

Несмотря на низкий порог заболеваемости, люди продолжают умирать. За последние 24 часа на больничных койках скончались еще два человека, за все время - 3 254.

Показатель выздоровления вырос на 22 случая и составил 188 544.

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