«Мечтала родить много детей»: спортсмен из Коми зверски убил 17-летнюю девушку

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В Пермском крае 22-летнего жителя Губахи обвиняют в убийстве 17-летней девушки. Как стало известно «КП-Коми», фигурант – уроженец Воркуты.

По данным Следственного комитета, трагедия произошла 4 января. Обвиняемый находился в квартире со своей знакомой. В какой-то момент они поссорились. Парень схватил нож и многократно ударил девушку. После этого злоумышленник сбежал.

Все это произошло на глазах подруги девушки. Она вызвала скорую. К сожалению, пострадавшая скончалась на месте еще до приезда медиков. Что же касается злоумышленника, то его поймали на одном из автовокзалов Перми. Фигуранту предъявили обвинение. Его планируют заключить под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Как пишет «КП-Пермь», девушка училась в 11-м классе и мечтала родить много детей. Школьница была в отношениях с фигурантом. Они познакомились в 2020 году.

– Она хотела уйти от него из-за того, что ей не хватало свободы. Она пыталась избавиться от него, но он не хотел этого. Всячески давал о себе знать, караулил ее возле подъезда, названивал ей и ее родственникам, чтобы узнать, где она, – рассказала сестра погибшей.

В итоге злоумышленник убил девушку в ходе ссоры на почве ревности. В соцсетях сообщают, что фигурант и ранее жестоко обращался со своей подругой и мог ударить ее. Однако сестра погибшей заявила, что молодой человек на девушку руку не поднимал.

– В последнее время он был какой-то неадекватный на почве ревности. Знаю, что он серьезно занимался спортом, качался, а еще работал на вахтах, – добавила она.

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