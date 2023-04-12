«Мне очень повезло»: о своих наставниках вспоминает Председатель Госсовета Коми Сергей Усачёв

Председатель Госсовета Коми Сергей Усачёв. Фото: gsrk.ru.

Наверняка у каждого их нас в жизни есть люди, оставившие глубокий след в нашем становлении, восприятии нашей действительности, рождении чаяний, мечтаний и надежд. Да, это наши любимые преподаватели, учителя и наставники, своим примером вдохновляющие и поддерживающие нас, помогающие выбрать правильный путь. В их честь объявлен 2023 год. Сегодня о своих ангелах-хранителях вспоминает Председатель Госсовета Коми Сергей Усачёв.

Путеводная звезда

– Конечно же, мои наставники – это, прежде всего, родители, учителя, коллеги по службе. Мне очень повезло. Я хочу рассказать о тех людях, которые сыграли ключевую роль в моей жизни, – делится спикер регионального парламента.

Первой путеводной звездой, по словам Сергея Усачёва, стала классный руководитель в Краснозатонской школе №9 Галина Ивановна Стрюкова.

Первой путеводной звездой, по словам Сергея Усачёва, стала классный руководитель в Краснозатонской школе №9 Галина Ивановна Стрюкова: «Она помогала нам, подросткам, «разложить всё по полочкам». Безусловно, это было непросто. Ведь подростки порой – весьма неуправляемые молодые люди, ужасные сорванцы, иногда совершающие гадкие поступки ради самоутверждения.

Желаем Галине здоровья и долгих лет жизни!

– Но от Галины Ивановны мы никогда не слышали грубого слова, это был человек с огромным сердцем, умевший по-доброму упрекнуть и по-матерински образумить. За что мы её всегда любили и уважали, – признаётся спикер.

Достойный пример

Научный руководитель в СыктГУ Владимир Круглов также оставил глубокий след в сердце будущего парламентария. Владимир Иванович был одним из преподавателей Ленинградского университета, которого пригласила работать в столицу Коми тогдашний ректор ВУЗа Валентина Ивановна Витязева.

Научный руководитель в СыктГУ Владимир Круглов также оставил глубокий след в сердце будущего парламентария.

– Владимир Иванович был не только профессионалом своего дела, но ещё и тонким психологом. Помогал определиться с жизненными приоритетами, вкладывал в нас, студентов, много физических и душевных сил, – рассказывает наш собеседник.

Однажды был случай, когда дипломная работа студента Усачёва оказалась под угрозой – в лаборатории по неизвестной причине отключились все приборы. За окном стояла глубокая ночь. Юноша реально не знал, как быть. Попытался своими силами исправить ситуацию – не получилось. А время поджимало!

Студенческое время всегда запоминается на долгие годы.

– Тогда я побежал к дому научного руководителя, разбудил его и рассказал, что случилось. Несмотря на время, он отправился со мной обратно в университет и помог. Достойный пример для многих педагогов, – восхищается спикер.

Настоящий профессионал

Когда-то руководителем Лицензионной палаты при Главе Коми была Светлана Павлова. Эта удивительная женщина смогла возглавить уникальный и важный орган исполнительной региональной власти.

Эта удивительная женщина Светлана Геннадьевна смогла возглавить уникальный и важный орган исполнительной региональной власти.

– Высочайший профессионал своего дела! Светлана Геннадьевна меня многому научила – подходу к документам, организации процесса и юридическому мышлению, – вспоминает Сергей Анатольевич. – Все эти знания, умения и навыки пригодились мне впоследствии, в профессиональной деятельности.

Светлана Геннадьевна научила многому.

Сейчас Светланы Анатольевны и Владимира Ивановича уже нет в живых. Галина Ивановна находится на заслуженном отдыхе и в этом году отпраздновала 80-летний юбилей. Но спикер Госсовета всегда помнит и уважает своих наставников.

– Эти люди всегда в моём сердце. Хочется ещё раз поздравить моего классного руководителя Галину Ивановну и пожелать ей крепкого здоровья и долгих лет жизни, – резюмирует Усачёв.

КСТАТИ

Между тем, в этом году Минпросвещения России запустило замечательную всероссийскую акцию «Учить. Вдохновлять. Развивать». Каждый может рассказать о своем наставнике. Присоединяйтесь к акции и скажите своим учителям спасибо!

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