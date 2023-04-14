В Коми пенсионеры вынуждены ходить в туалет с зонтиком из-за льющихся сверху нечистот

Фото: ОНФ.

В Выльгорте пожилым супругам Фукаловым приходится постоянно протирать хлоркой уборную от потоков нечистот, льющихся со второго этажа. Супружеская пара проживает в доме №15 по улице Рабочей, который был признан аварийным в 2017 году, однако расселять людей никто не спешит.

В прошлом году труба водоотведения дала течь, и теперь стоит соседям нажать на кнопку слива, как в уборной у Фукаловых начинается самый настоящий вонючий дождь. Также к прочим неприятностям добавился грибок, который образовался из-за постоянной влажности.

Фото: ОНФ.

Со слов хозяйки квартиры, она уже обращалась в обсуживающую организацию, комиссия осматривала помещение дважды, но акт обследования составлен не был.

Фото: ОНФ.

– Мы направили обращение в администрацию района с просьбой установить причину протекания канализационной трубы и отремонтировать межэтажное перекрытие, которое может рухнуть в любой момент. Также мы уточним, находятся ли пожилые супруги в очереди на переселение. Будем добиваться скорейшего переселения семьи, – рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Республике Коми Андрей Мишарин.

Мы будем следить за развитием событий.

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