«Медаль в виде косточки»: в Сыктывкаре приютский пёс, оставшийся в семье после передержки, спас десятки людей от гибели

Фото: со страницы героя публикации

Помните знаменитые морозные передержки, которые устраивали волонтёры приюта для бездомных собак «Друг»? Так, в ночь с 9 на 10 апреля бывшебездомный пёс Смолик спас свою новую семью и остальных жильцов дома на Коммунистической 73 от пожара!

Смол даже в приюте всегда был необычным, он отличался невероятной ответственностью. Представьте только, какова его выдержка, ведь ему доверяли самое важное – это рюкзак с вкусняшками! Сам по себе шустрый и жизнерадостный он плохо переносил морозы – сильно дрожал и грустил. Зимой этого года он попал на морозную передержку, на которой хороший мальчик влюбил в себя опекунов своим примерным поведением и забавно проявлял интерес к явлениям цивилизации.

– Он полюбил зеркальные витрины магазинов, ступеньки и даже автобусы. Он очень быстро освоил новые правила, с радостью принимал нашу любовь и заботу. Расстаться с ним мы не смогли, поэтому было принято решение – Смолик остается жить у нас навсегда! – написала на своей странице хозяйка Любовь Васюкова.

В ночь с 9 на 10 апреля он совершил настоящий подвиг, который достоин низкого поклона. Он спас целый дом от надвигающейся беды – пожара.

– Он разбудил меня около двух часов ночи – был слишком беспокойным и настойчиво царапал дверь. Пришлось встать, думала сделать оборот вокруг дома и на боковую. Но не получилось. На улице, взглянув на окна (обычный ритуал), увидела над нашим балконом в окне необычный свет, успела подумать, какой интересный шевелящийся светильник у соседа?! В секунду пришло осознание, набрала 112.… На другом конце провода спросили, газифицирован ли дом. Если бы кто-нибудь готовил себе ночью чай, дома нашего по Коммуне 73 уже бы не было, – сообщила женщина.

Фото: со страницы героя публикации

Любовь Васюкова вспоминает, что первыми прибыли сотрудники полиции, она помогла им войти в подъезд, чтобы они первыми оперативно открыли окна и постучались к жильцам с требованием эвакуироваться. Далее приехала карета скорой помощи, пожарная машина.

Хозяйка пса вспоминает, что в эту ночь соседи горохом посыпались глазеть на бесплатное кино. Квартиру соседа спасти не удалось, зато оперативно остановили бушующую стихию и обошлись без человеческих жертв. Она уверена, что бывшеприютовский пёс Смолик первый почувствовал опасность, просигналил, благодаря чему спас свою семью и жильцов дома от отравления угарным газом…

– Не бойтесь брать с приюта братьев наших меньших, которые беду предотвращают и стресс снимают. Практика показывает, что это самые верные и преданные друзья. Наш маленький Герой был награжден медалью в виде дополнительной косточки, мы носим его на руках и очень очень любим!!! – завершила счастливая Любовь Васюкова.

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