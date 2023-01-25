«Это ангелы»: в Сыктывкаре за время «морозных» передержек двенадцать бездомных собак обрели дом

Фото: приют для бездомных собак «Друг»

В Сыктывкаре за время «морозных» передержек 12 собак из приюта «Друг» обрели любящие семьи и теплый дом.

Мы ранее писали, что во время холодов уехали к временным хозяевам 37 собак. В первую очередь пристраивали старых псов и короткошёрстых, тех, кто, оставаясь в будке, просто может не пережить лютый мороз. Довольны временными питомцами были многие семьи, они писали душещипательные рассказы о жизни рядом с приютовскими постояльцами. По счастливым глазам собак можно было понять, что симпатия взаимна, и животные очень довольны тепличными условиями и человеческой заботой.

Эти счастливчики нашли дом! Фото: приют для бездомных собак «Друг»

Некоторые так прониклись к своим гостям, что стали подыскивать бездомышам любящие семьи, и у них это удалось – пятерым собакам нашли новый дом. И, конечно, ни могло не случится чуда. Ещё семь семей искренне полюбили собак на передержке и решили оставить у себя этих хвостиков. Что особенно радует волонтёров приюта, из этих 12 собак,молодых лишь четверо – в основном уютный уголок обрели старички, доживающие свой век. Это для них большая награда, ведь пройдя тяжелые испытания, порой жестокость и предательство, они сохранили в себе доброту, научились доверять и нашли именно своего человека, который не смог с ним расстаться.

Поделимся с вами чудесными историями.

Был Рин, стал Гришутиком

– Рин, теперь Гриня, Гриша, Гришутик, защищает всю семью, гуляет идеально на поводке – не тянет, не мечется, очень любит поваляться в сугробах, любого неприятеля предупреждает басом, и неприятель ретируется, учим команды, схватывает на лету, спать предпочитает на кроватях. Когда семья собирается вместе Гриня обязательно в центре вместе с верной подругой Агатой. Очень счастливы, что теперь он у нас, спасибо приюту за доверие!!! – пишет счастливая хозяйка Алла Тацуева.

Был Рин, стал Гришутиком. Фото: приют для бездомных собак «Друг»

Пазлик с имперскими замашками

– Нам посчастливилось взять Пазлика! Дома он сразу повеселел, стал хозяином! Теперь наш барин спит на диване, туалет только на улице! Теперь мы многодетная семья – два сыночка (сын и Пазлик) и две доченьки (дочь и кошка). Вот так вот! Не нужно боятся брать взрослых собак с приюта, это ангелы! – радуется Наташа Ширяева.

Пазлик с имперскими замашками. Фото: приют для бездомных собак «Друг»

Древний Макар

– Расскажу, пожалуй, о Макаре – древнем старичке. Забрали мы его 5 января с началом морозов. Несмотря на преклонный возраст пытается играть, бегать с моими девчонками. Очень любит гулять. За все время проживания он не создал нам никаких проблем - кушает хорошо, в туалет ходит исключительно на улице при двухразовом выгуле. Ворчит по-стариковски, но абсолютно не агрессивен. Такой вот замечательный дедуля, – говорит о своём питомце Наталия Осипова.

Древний Макар. Фото: приют для бездомных собак «Друг»

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