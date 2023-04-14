«Горящее искусство»: на выставке «Просмотр» в столице Коми представили творчество студентов колледжа искусств

Звуки духовых, клавишных, струнных и ударных инструментов привлекли внимание гостей, собрав их вместе вокруг сцены. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Центре культурных инициатив «Югор» открылась выставка «Просмотр», на которой представлены художественные работы студентов отделения «Дизайн» колледжа искусств Республики Коми. На мероприятии побывала и корреспондент «Комсомолки».

Мероприятие началось с выступления эстрадного ансамбля Владимира Расторгуева. Звуки духовых, клавишных, струнных и ударных инструментов привлекли внимание гостей, собрав их вместе вокруг сцены.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

После выступления коллектива вышла ведущая, поприветствовав всех посетителей и рассказав небольшую историю о значимости открытия выставки.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– 2023 год – важная дата для колледжа искусств. В его стенах 80 лет обучают творческим специальностям молодых людей. Отделение «Дизайн» имеет неразрывную связь с историей самого заведения. Почти 50 лет оно выпускает мастеров своего дела. И несколько их произведений мы можем увидеть на отчетной выставке «Просмотр», – погрузила в историю ведущая.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Тёплыми воспоминаниями поделились педагоги-ветераны отделения «Дизайн», наставники также поблагодарили гостей за неравнодушное отношение. Студенты, в свою очередь, поблагодарили преподавателей за их труд и организацию выставки.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

– Отделение «Дизайн» – горящее искусство. На выставке представлено множество работ, можно гулять по ней и каждый раз по-новому её открывать и изучать, – подчеркнул директор колледжа искусств Степан Кубик.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

После официальной части мероприятия гости отправились наслаждаться творчеством воспитанников отделения «Дизайн» под живую музыку. Некоторые смогли попробовать себя в роли художника, разукрасив заранее подготовленные натюрморты.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Выставка «Просмотр» продлится до 21 мая. Успейте её посетить!

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