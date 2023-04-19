«Ценить каждый прожитый день»: о том, как наставники меняют наш мир, рассказали парламентарии Коми

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с человеком, который зажигал огонь любви к своему делу и профессии, определил духовные и нравственные начала, кто стал примером по жизни, вдохновляя на свершения и достижения.

Каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с человеком, который зажигал огонь любви к своему делу и профессии, определил духовные и нравственные начала, кто стал примером по жизни, вдохновляя на свершения и достижения. Это наши наставники – люди, благодаря труду и заботе которых мы становимся личностями, совершаются наши победы и достигаются высоты. Именно им посвящён 2023 год. Сегодня о своих Учителях и Наставниках рассказывают депутаты Государственного Совета Республики Коми.

«Он был мне как отец»

Истинный гений шахтёрского дела – именно так называет своего наставника Леонида Паластрова Александр Попов.

Со своим наставником и другом Александр Попов познакомился в Инте. Фото: личный архив.

– Сразу после окончания Ухтинского индустриального института я поехал работать в Инту на Шахтостроительное управление №8, назначили прорабом. И меня взял под своё крыло заместитель главного инженера по поверхностному комплексу. Всё было впервой, было нелегко, но рядом со мной был наставник, благодаря которому я смог влиться в работу, – вспоминает Александр Николаевич.

Александр Попов. Фото: Госсовет Коми.

Леонид Анфиногенович тепло встретил молодого специалиста, начал терпеливо вводить в профессию, учить буквально с нуля, как организовывать работу и решать экстренные задачи, ведь случались разные непредвиденные обстоятельства – и кран на стройке падал, и травмы были на производстве. Однажды и вовсе выпало крайне необычное задание – участку было поручено организовать перенос канализационного коллектора. Раньше рабочие не выполняли подобные работы и знать не знали, как с ней справиться.

Леонид Анфиногенович тепло встретил молодого специалиста, начал терпеливо вводить в профессию.

– Благодаря Леониду Паластрову – мастеру на все руки, очень умному и профессиональному человеку, мы решились и всем участком взялись за дело. И справились! Это было 40 лет назад, канализационный коллектор работает до сих пор, – говорит депутат.

Леонид Анфиногенович помогал молодому Александру не только в рабочих моментах, он стал лучшим другом и мудрым советчиком.

Александр Николаевич сейчас и сам является наставником для юных жителей Коми. Фото: личный архив.

– Мой отец покинул наш мир очень рано, когда я только поступил на учёбу. Леонид Анфиногенович стал наставником по всем направлениям. Даже когда он переехал из Инты в Воркуту, я приезжал к нему в гости, он всегда встречал меня как родного сына, переживал за меня, интересовался моими делами, давал советы. Наше общение продолжалось до конца его дней. Сегодня, когда приезжаю в Заполярье, то стараюсь обязательно навестить могилу Леонида Анфиногеновича. Мне его очень не хватает, – рассказывает собеседник.

Леонид Анфиногенович помогал молодому Александру не только в рабочих моментах, он стал лучшим другом и мудрым советчиком.

21 сентября 2003 года Леонид Паластров был награждён Почётным званием «Заслуженный шахтер Российской Федерации» за большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетний добросовестный труд.

«Вдохновлял и удивлял»

Парламентарий Елена Иванова сегодня в Госсовете Коми представляет партию «Родина» и своим ключевым наставником в политической деятельности считает политического деятеля республики и экс-главу администрации Сыктывкара Сергея Катунина.

Сергей Катунин, Елена Иванова и Игорь Шпектор. Фото: личный архив.

– В Год педагога и наставника особенно вспоминаю всегда своих учителей и преподавателей, которые дали мне фундаментальные знания и навыки для получения образования. Но, я уверена, что в жизни каждого человека есть просто коллеги, старшие товарищи, которых ты всегда уважаешь и помнишь и как своих наставников, – рассказывает депутат. – Именно таким для меня стал Сергей Михайлович.

После окончания Сыктывкарского государственного университета Елена осталась работать в студенческом профсоюзе.

Елена Иванова. Фото: личный архив.

– Тогда я и подумать не могла, что общественно-политическая сфера станет для меня делом жизни. Но у меня были прекрасные наставники, такие как Сергей Михайлович, – вспоминает наша собеседница. – Тогда, перед выборами в Госдуму, многие региональные отделения усиливались серьёзными статусными фигурами. Было принято решение, что «Родину» в Коми возглавит Катунин, а я буду его заместителем. Мы работали в команде – одним ярким фронтом, создавали местные отделения, участвовали в выборах. Хочу сказать, что харизма, выдержка, политическое чутьё и тонкое, но острое чувство юмора Сергея Михайловича всегда вдохновляли и удивляли меня, – восхищается парламентарий.

Елена гордится, что смогла пройти такую серьёзную и, в то же время, интересную партийную школу.

Сегодня Елена Сергеевна и Сергей Михайлович продолжают общаться и дружить. Депутат гордится, что смогла пройти такую серьёзную и, в то же время, интересную партийную школу.

Не опускать руки перед трудностями

В феврале этого года первой учительнице Надежды Дорофеевой Гельде Сметаниной исполнилось 82 года. Этот мудрый и внимательный педагог, заботливый помощник и понимающий друг стал второй мамой и чутким проводником во взрослый мир сотням юных и неопытных воспитанников.

Гельда Сергеевна определила жизненный путь юной Нади. Фото: личный архив.

– Как для многих сыктывкарских девчонок и мальчишек, Гельда Сергеевна определила и мой жизненный путь. Она научила верить в свои силы и ценить каждый прожитый день, всегда добиваться своей цели и никогда не опускать руки перед трудностями, – рассказывает Надежда Борисовна.

Гельда Сергеевна всю свою жизнь посвятила школе – трудилась классным руководителем в сыктывкарской школе №36, преподавала математику. Добрый, справедливый, умный и внимательный человек – она всегда умела найти подход к любому ученику и раскрыть в нём тот самый потенциал, о котором часто пишут в учебниках по педагогике.

Гельда Сергеевна всю свою жизнь посвятила школе – трудилась классным руководителем в сыктывкарской школе №36, преподавала математику.

– Она и сейчас такая: переживает за нас, гордится успехами и всегда с искренним радушием ждёт в гости. Гельда Сергеевна – удивительный человек! – не перестаёт восхищаться Надежда Борисовна. – Наш дорогой учитель мог заинтересовать настолько, что даже для гуманитариев алгебра и геометрия становились любимыми предметами.

В феврале этого года первой учительнице Надежды Дорофеевой Гельде Сметаниной исполнилось 82 года. Фото: личный архив.

Общение наставника и воспитанников всегда продолжалось и вне учебного процесса – школьники классом ездили в летние трудовые лагеря, организовывали «зелёные десанты», участвовали в поисковых экспедициях по местам боевой славы. Это было незабываемое время!

Надежда Борисовна всегда поздравляет с праздниками любимых педагогов. Фото: личный архив.

– Не забывайте своих любимых учителей и наставников, друзья, – призывает Надежда Дорофеева. – Они в нас верят, помнят и ждут.

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