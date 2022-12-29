В Коми показатель выздоровления от COVIID-19 вырос на 75 новых случаев

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В Коми улучшается ситуация с коронавирусом. Это следует из оперативных данных.

Так, за сутки было обнаружено еще 18 фактов заражения ковидом, когда показатель выздоровления в четыре раза превысил суточный показатель заболеваемости: еще 75 человек были сняты с медицинского учета. За все время пандемии ковид был диагностирован у 192 420 человек, 188 696 из которых выздоровели.

Жертвами инфекции стали 3 254 жителя Коми.

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