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Общество31 декабря 2022 10:00

Минздрав Коми рассказал, как в новогодней суете справиться со стрессом

С чем связан стресс в новогодние праздники и как с ним справляться, объяснил психиатр
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Вот-вот наступит Новый год, а впереди финишная прямая: резка салатов, покупка последних подарков, кросс по родственникам и друзьям и загадывание желаний. Однако в такой суете неудивительно, если вас может накрыть паника или захлестнуть тревожность.

Психиатр Алана Баева рассказала, как пережить новогоднюю суету и оставаться в строю.

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