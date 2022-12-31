Минздрав Коми рассказал, как в новогодней суете справиться со стрессом

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Вот-вот наступит Новый год, а впереди финишная прямая: резка салатов, покупка последних подарков, кросс по родственникам и друзьям и загадывание желаний. Однако в такой суете неудивительно, если вас может накрыть паника или захлестнуть тревожность.
Психиатр Алана Баева рассказала, как пережить новогоднюю суету и оставаться в строю.
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