Накануне Нового года жители Воркуты и Инты стали свидетелями северного сияния

Фото Ильи Нефедова

Небо над Заполярьем и Приполярьем окрасилось в ярко-зелёный: над Интой и Воркутой появилось северное сияние. Удивительное природное явление попало в объективы горожан.

Жители Коми с радостью делятся снимками сияния в социальных сетях и называют это новогодним чудом и ждут крепких морозов, веря приметам.

— Нереальная красота. Стоит ждать морозов, — пишут воркутинцы.

Справка

Северное сияние — это природное явление, во время которого на небе можно наблюдать разноцветное свечение. Поток солнечного ветра достигает магнитного поля Земли и сталкивается с атомами кислорода в атмосфере. Когда это происходит, люди наблюдают полярное сияние.

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