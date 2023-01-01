Ни один зараженный коронавирусом не был госпитализирован за сутки в Коми

Фото: архив "КП"

Обновлен минимальный рекорд по суточному приросту зараженных в Коми. Впервые за долгое время ковид был диагностирован всего 14 жителей республики, из них ни один не был госпитализирован.

В оперштабе уточнили, что по состоянию на 1 января 2023 года, диагноз был поставлен 192 465 пациентам, 188 809 из которых выздоровели. За сутки с медицинского учета были сняты 15 человек.

Жертвами инфекции официально признаны 3 254 заболевших. Показатель смертности за сутки остался неизменным.

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