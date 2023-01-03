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Здоровье3 января 2023 11:00

В Коми суточный прирост заражённых COVID-19 составил 13 человек

Обнародованы актуальные оперативные данные
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Число заражений коронавирусом в Коми достигло 192 490 человек. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на официальном сайте оперштаба России по борьбе с инфекцией. Отмечается, что за сутки коронавирус был диагностирован еще у 13 жителей Коми.

Показатель выздоровления вырос на два и составил 188 813 человек.

Официально жертвами вируса за все время пандемии стали 3 254 пациентов. Ни одного умершего, ни одного госпитализированного за сутки зарегистрировано не было.

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